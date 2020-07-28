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6周來確診倍增 全球疫情再起

聯合報 / 國際組／綜合報導

全球新冠病毒確診病例突破一千六百萬，美洲仍是重災區，西班牙等地疫情再起，迫使鄰國重新實施旅遊限制。世界衛生組織秘書長譚德塞廿七日說，本周四（卅日）將再召集世衛緊急委員會討論疫情。

譚德塞表示，雖然全球已非常努力對抗疫情，「前方路途還是相當艱困漫長」。世衛統計顯示，全球確診病例過去六周就增加一倍。

拉丁美洲與加勒比海地區近來疫情升溫，當地累計確診病例一度超越北美洲地區。但美國隨後又傳出單日新增五萬多例確診，使得北美再度成為全球疫情最嚴重地區，美國和加拿大至廿七日共四百卅四萬多人確診。

歐亞部分國家因擔心第二波疫情，又再度實施封鎖與限制令。英國因西班牙境內疫情復熾，廿五日宣布來自西班牙所有旅客必須隔離兩周。挪威、法國等其他歐洲國家也已採取類似措施。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩表示，這類旅遊限制措施無法長期持續，目前沒有一體適用的防疫作法。世衛官員承認，疫情再起的國家可能必須再度實施各種防疫限制，但時間應盡量縮短，受影響範圍應盡量縮小。萊恩說，「我們愈了解病毒，就愈能精確的防控」。

歐洲新聞台報導，德國巴伐利亞邦一處農場出現一百七十四名農工確診，全農場五百人都接受隔離。

奧地利總理庫爾茨有鑑於疫情回溫，上周宣布超市、零售店、郵局與銀行等場所強制戴口罩。奧地利薩爾斯堡附近度假城鎮聖沃夫岡廿四日有四十四人確診，感染源疑是鎮上酒吧派對，當地酒吧與夜店必須提前打烊。

法國近日對密閉公共場所未戴口罩者罰款一百卅五歐元（約台幣四千六百元），義大利南部坎佩尼亞更對不戴口罩者祭出高達一千歐元（約台幣三萬四千元）罰款。

澳洲廿五日通報十人因新冠病毒病故，為疫情爆發以來單日新高。墨爾本五百萬居民過去兩周都接受防疫封鎖措施，包括強制戴口罩和暫停與澳洲其他地區往來。

另外，越南中部大城峴港從廿五日至今已至少十五人確診，多數與一家醫院有關。路透報導，當局預計花四天、每天調派約一百個航班從峴港撤離八萬名越南遊客。英國廣播公司報導，越南政府已禁止遊客赴峴港，總理阮春福廿七日下令峴港居民重新實施擴大社交距離，也禁止超過卅人以上集會。

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