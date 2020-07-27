應港府請求 港澳辦：協助提升核酸檢測防疫能力

香港新冠肺炎已連續6天單日新增確診病例數突破100例。中國國務院港澳辦今天表示，應港府請求，中央將協助控制香港疫情，提高當地核酸檢測能力、加快建設臨時隔離及治療中心。

根據央視新聞，國務院港澳事務辦公室27日以發言人名義發表談話表示，由於疫情快速蔓延，香港核酸檢測能力、醫療系統和隔離檢疫設施已難以滿足需要，港府就此向中央政府提出了請求。

發言人說，中央政府將應特別行政區政府提出的請求，提供一切必要的支持和幫助，特別是提高特別行政區核酸檢測能力、加快建設臨時隔離及治療中心等，以協助特別行政區儘快控制疫情。

發言人強調，相信在中央大力支持下，香港一定能夠再次取得抗擊疫情的全面勝利。

香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例145例，創下單日新增確診病例數的新高，其中多達142例為本土病例。這一數字也是香港連續第6天的確診病例超過100例。

為防止疫情蔓延，港府自15日實施新一輪緊縮防疫說後，今天又宣布29日起實施7天更為緊縮的措施，各餐飲場所將禁止內用，疫情「限聚令」上限更從4人減至2人。