香港連5天確診破百！第三波超過半年總和 關海灘不禁足

香港疫情持續擴大，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港昨新增確診128例，其中103例為本土病例；截至昨天，香港已連五天單日確診超過100例。

新增本土103例 35例源頭不明

香港新冠肺炎累計病例達2634宗。單計第三波疫情爆發短短三星期，錄得個案已達1375宗，比第一及二波的總和還要多。

綜合港媒報導，張竹君表示，在103例為本土病例中，有68例與先前確診的個案有關，另有35例感染源頭不明。護老院舍持續成為疫情重災區。

為防範疫情擴散，香港康樂及文化事務署（康文署）宣布，關閉轄下所有海灘，附設的沖洗設施、更衣室及洗手間也暫停開放，並強調進入已封閉的沙灘是違法行為，一經定罪可被罰款2000港元及監禁14天。

雖然香港近期疫情嚴重，但港府政務司長張建宗昨表示，目前無意祭出「禁足令」限制民眾外出。張建宗在網誌上表示，目前香港正值半年以來最嚴峻的疫情，未來兩周將是關鍵，如疫情惡化，港府會果斷採取更嚴格的措施。但他強調，港府現階段無意推出「居家令」或「禁足令」，限制市民外出。

另據文匯報報導，香港多宗新冠病毒輸入個案也涉及船員等豁免檢疫人士，昨日新增25宗輸入個案，便有8名確診者是船員，成為在社區播疫的隱患。政府決定收緊對這些豁免人士的限制，昨日公布29日起，暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班，並收緊來港進行貨物裝卸貨船的換班船員、機組人員及其他獲豁免者的檢測及檢疫安排，包括不能搭乘公共交通工具和阻止進入社區。

機組人員同樣要在出發前48小時內，接受新冠病毒病檢測並取得陰性結果，或在來港後須到生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本檢測，並要在採集中心或指定地點等候檢測結果。

至於所有其他經機場到港豁免人士，亦同樣要在出發前48小時內進行病毒檢測並獲陰性結果，或在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本檢測，並於指定地點進行48小時自我隔離，或在採集中心等候檢測結果。