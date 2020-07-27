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香港重災區／護老院骨牌式爆疫 10間81人確診

世界日報 / 香港新聞組／香港27日電

香港疫情持續嚴峻，護老院淪重災區。日前爆發大規模感染的屯門新墟康和護老中心，昨日再多8人確診，另有13人初步確診，變成「港泰護老院群組2.0」。此外，昨再多兩間院舍失守，令過去20日有疫症的院舍累計增至10間，合共至少81名院友及職員染疫，當中4名院友死亡，院舍爆疫如骨牌效應。

大公報報導，今波重災區之一是護老院舍，住有約90人的屯門新墟康和護老中心，儼如慈雲山港泰護老院般重演爆發。由24日起，兩日內先後有一名員工及院友確診後，昨日急增8人中招，包括兩名53歲及34歲護理員（第2543、2586宗），以及6名院友（第2587至2592宗），加上13人初步確診，累計23人確診。

生防護中心傳染病處主任張竹君日前表示，首名確診的護老院女員工（第2254宗），負責照顧院內一病區住約16至18人。但她昨日表示，經詳細查問後，該女患者承認曾「替假」到其他樓層和隔離區工作。經考慮後，認為整間院舍的院友須搬離檢測。

據報導，新增確診的是深水元州街敬福安老院，一名居住2樓的院友感染，張竹君稱，由於該處不適合檢疫，同住25位院友和工作人員需要搬走檢疫；此外，粉嶺的賽馬會白普理華心護康中心一名照顧員確診，院舍住有約50名院友，當局將盡快進行檢測，調查是否屬院內爆發。至於下葵涌中醫診所一名中醫師亦確診感染。

報導指出，位於慈雲山的港泰護老院是首間院舍爆發群組感染，迄今37名院友中34人確診，確診率高達92%，更有四人死亡。

醫院診所護理業職工會理事長潘惠賢表示，連日有多間護老院「失守」，反映病毒極易在院舍內傳播。她再次建議，除了為該業界提供全員檢測之外，政府還應盡快為院舍增設裝備，包括添置個人防疫裝備。

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