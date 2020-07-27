香港重災區／飲食業生意跌七成 「水電煤都付不起」

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，港府15日起重新收緊「限聚令」，食肆在「晚六朝五」時段禁止堂食，只准外賣。餐飲業界均指出，部分食肆難轉做外賣，且最近較多確診個案涉及食肆群組，導致業界的外賣生意較上一波疫情回落，不少食肆生意淡靜「水電煤都畀唔起(付不起)」料本月生意最多跌近七成，未來恐有更多食肆暫停營業。

明報報導，近日有不少食肆陸續暫停營業，例如著名茶餐廳澳洲牛奶公司由9日起停業至另行通知；連鎖酒樓集團稻香的雅蘭中心分店昨日起暫時停業，暫定於8月5日恢復營運。

報導引述福樓主席兼行政總裁黃傑龍指出，3、4月爆發疫情時雖然曾出現「火鍋群組」，令該類食肆受較大影響，但其他食肆仍有一定生意。然而今次疫情愈來愈嚴峻，業界原先在政策實施前評估生意會下跌三成，現時估計全月生意將大跌五至七成。

他續指，近日不少食肆有見只做午市生意淡靜，「水電煤都畀唔起」，因此暫時停業，相信未來有更多食肆亦會加入停業行列。市民改為購入食材在家煮食，外賣訂單方面亦見明顯跌幅。

報導稱，據政府4至6月份失業率數據，飲食業屬重災區，失業率超過14%，4至6月份的失業率和就業不足率原本已較3至5月份輕微好轉，但第三波疫情來襲，令業界大失預算。

報導指出，香港中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，不是所有餐廳可改做外賣，相信已有三成餐廳停業，認為政府只針對業界推出防疫措施，而無視免檢疫措施的漏洞，並不合理。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，現金對飲食業而言最實際，因此政府應給予業界資助，建議從減租金方面著手。