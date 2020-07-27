大連增14新冠確診 疫情遍3省8城

遼寧省大連市26日新增14例本土新冠肺炎確診病例，均為大連市報告的無症狀感染者轉歸確診病例，另新增12名無症狀感染者。此波疫情的傳染鏈目前已遍及東北3省共8座城市，疫情嚴重的大連也啟動全市核酸檢測，從26日起每天檢測100萬人，力爭在4天內完成全面檢測。

截至目前，東北此波疫情的傳染鏈已經括及東三省共8座城市，分別是遼寧省大連、鞍山、鐵嶺，和吉林省長春、遼源、四平，和黑龍江省鶴崗、海倫。

據國家衛健委發布，受國務院副總理孫春蘭委託，7月24日晚，國家衛健委主任馬曉偉帶隊趕赴大連，連夜與遼寧省、大連市政府負責官員就當前疫情防控形勢和工作進展交換了意見。

馬曉偉帶隊赴大連市中心醫院，慰問遼寧省核酸檢測應急支援人員，並視訊連線大連市第六人民醫院、大連灣核酸檢測採樣點、海天白雲大酒店集中隔離點，向在防疫一線的廣大醫務工作者表示慰問，全面了解核酸檢測現場組織、集中隔離點服務保障等工作情況。

調研結束後，他聽取了衛健委赴大連專家組的工作匯報，並於26日下午參加了大連市組織召開的工作匯報會，就下一步防控工作作出了部署。

馬曉偉強調，當前，要迅速以核酸檢測為手段擴大預防，力爭在4天內實現核酸檢測全覆蓋。要以精準管控為原則劃定管控圈，在有效的社區管控上下功夫，視情將人員管控範圍劃定至樓棟、小區等最小單元。