查防疫違規！紐約酒吧2天逾百次 違規3次就停業

紐約州新冠病患總住院人數和死亡人數繼續創新低，但州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，民眾違反防疫要求的情況仍持續發生，州酒類管理廳(New York State Liquor Authority)和州警的防疫執法小組24日和25日兩天內，在紐約市除史泰登島外的四區、長島納蘇郡和蘇福克郡共查出105次違規；他也呼籲國會盡快通過新一輪紓困法案，否則紐約州財政的巨額虧空將難以填補。

州府此前下令，如果餐館酒吧三次違規必須停業，表現惡劣者將被吊銷酒精銷售執照，州府還將公布違規者名單；葛謨表示，州酒類管理廳將在下周公布對違規業者的處罰。

數據顯示，最近兩周紐約州20多歲年輕人的感染率有所上升；葛謨表示，在酒吧外違規聚集喝酒是違法的，違規者的主要就是年輕人。」

除了聚集違規，執法人員還發現一些酒吧員工工作時不戴口罩；葛謨呼籲地方政府採取更加嚴厲的執法，他指出違規主要出現在紐約市四區和長島兩郡。

數據顯示，紐約州新冠病患總住院人數降至637人，創下3月18日以來新低，25日僅新增死亡三人；全州25日共檢測超過5萬3000次，陽性率僅為1%。此外，紐約市25日僅有四人因新冠住院，創下3月1日以來新低。

儘管疫情好轉，但疫情帶來的財政損失難以挽回，葛謨呼籲國會推出新一輪救濟法案；他說，紐約州財政已經捉襟見肘，如果沒有新一輪紓困法案，州府未來兩周可能不得不將本財年支出削減近數十億元，「那時州府財政和紐約州民眾將會陷入困境。」

新救濟法案預計可能未來數周內通過，但目前國會兩黨仍未就是否給各州財政紓困達成一致；葛謨表示，疫情已導致紐約州預計本財年出現140億元的財政赤字，此外州府指出50億元專門用來防疫，為各州最多。

今年4月，州議會批准新財年預算，允許葛謨根據損失稅收的預期自行決定支出削減的數額，因此葛謨近幾個月來一直在呼籲聯邦政府救濟各州，抵償抗疫造成的稅收損失，但國會遲遲未能通過；他此前預計，若有新一輪救濟，教育、地方政府和醫療支出將削減20%。