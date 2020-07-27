快訊

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

疫情捲土重來！美多家零售商規定：戴口罩才能購物

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合26日電
疫情捲土重來，美國售商強制規定顧客要戴口罩。 美聯社
疫情捲土重來，美國售商強制規定顧客要戴口罩。 美聯社

在疫情捲土重來，許多經銷商紛紛規定顧客戴口罩，保障顧客與消費者安全之際；連鎖超市「迪克西」(Winn-Dixie)的母公司Southern grocery起初不強制顧客戴口罩；此舉引起部分老主顧反彈，且透過社群媒體發起拒買活動；幾天後，迪克西改弦易轍，表示會在沒有強制戴口罩的州或地區要求顧客戴口罩進店。

類似情況6月在連鎖影院AMC也曾上演，AMC原本不願遵照州政府的口罩規定，但受到網友如潮地撻伐後改變態度，只接待願意戴口罩的客人。

即使面臨嚴峻疫情，口罩爭議仍存在美國各地。

美聯社公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)調查顯示，75%的美國人支持離開自宅戴口罩。就連川普總統也改變戴口罩的態度，淡化口罩為兩黨爭議的濃厚政治色彩。

川普上周稍早說：「無論喜不喜歡，口罩有其(正面)影響力。」

眼見佛州、德州、加州和亞利桑納州的疫情惡化，全國連鎖店如沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)和麥當勞(McDonald`s)最近都陸續宣布強制戴口罩遮掩口鼻的規定，翻轉疫情之初的反對態勢。

洛杉磯公衛與行銷公司主席波拉克(Stefan Pollack)說：「我認為品牌要注意新的顧客活動，各品牌已經不再具備保持中立的價值了。」

56歲的養老院服務員萊斯例‧費(Leslie Fay)說，她原本要響應拒買迪克西的活動，「罔顧職員與顧客安全是不對的，我樂見他們懸崖勒馬。」迪克西的母公司Southeastern Grocers出面緩頰表示，最初不願強制顧客戴口罩，是為了避免員工陷入糾正消費者的困境，但公司理解必須保衛顧客、員工和社區福祉。

迪克西的500家店都在疫情每況愈下的密西西比州、阿拉巴馬州、路易斯安納州、喬治亞州，以及佛州。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

川普在佛州輸拜登 近百年沒共和黨候選人丟此州能勝選

遊隼把廢棄口罩當獵物叼走 攝影師沉痛：可能會害死牠

李光章接駐紐約辦事處長 捐贈僑界1萬片口罩

佛州新冠肺炎確診數超越紐約州 成全美第2大疫區

相關新聞

媒體：西班牙染疫死亡人數 恐比官方統計多6成

根據西班牙「國家報」（El Pais）今天公布所做的一項調查發現，該國感染2019冠狀病毒疾病而喪命的人數，可能比官方2...

24小時增近5萬例！印度疫情惡化 8月仍將繼續第3階段解封

印度每日新增武漢肺炎病例在前天首次突破5萬例，昨天新增4萬9000多例，累計確診病例逾143萬人，但印度政府仍預計8月起...

日疫情延燒！連兩天逾800例 擬提高在家工作比率

日本全境昨天新增835例確診病例，連續兩天單日逾800例，47個都道府縣有34個都有新增病例，疫情可說持續延燒，也讓日本...

德國農場爆發群聚感染 174人確診 500人隔離

德國巴伐利亞邦一座大型農場發生2019冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染，約有500名勞工接受檢疫隔離。官員表示，...

查防疫違規！紐約酒吧2天逾百次 違規3次就停業

紐約州新冠病患總住院人數和死亡人數繼續創新低，但州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，民眾違反防疫要求的情況仍持續發生，州酒類管理廳(New York State Liquor Authority)和州警的防疫執法小組24日和25日兩天內，在紐約市除史泰登島外的四區、長島納蘇郡和蘇福克郡共查出105次違規；他也呼籲國會盡快通過新一輪紓困法案，否則紐約州財政的巨額虧空將難以填補。

疫情捲土重來！美多家零售商規定：戴口罩才能購物

在疫情捲土重來，許多經銷商紛紛規定顧客戴口罩，保障顧客與消費者安全之際；連鎖超市「迪克西」(Winn-Dixie)的母公司Southern grocery起初不強制顧客戴口罩；此舉引起部分老主顧反彈，且透過社群媒體發起拒買活動；幾天後，迪克西改弦易轍，表示會在沒有強制戴口罩的州或地區要求顧客戴口罩進店。

美國4州疫情破紀錄、連4日逾千死 專家籲「重新封鎖經濟」

全美各州確診人數持續升高，據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，上周連續4天，每天有超過1000人死於新冠肺炎，截至26日全國死亡人數已累積接近14萬7000人，超過150位專家出面呼籲政府封鎖經濟。

年輕不是無敵喔！ 加國新增確診39歲以下占多數

加拿大衛生當局今天表示，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例中，39歲以下占明顯多數，因此警告年輕人...

新增4起確診 一例是泰國移工從台灣返泰後確診

泰國今天宣布新增4起武漢肺炎確診病例，其中有1人是從台灣返泰的泰國移工確診武漢肺炎

圖表看疫情／拉美確診數逾432萬超越美加 成全球最嚴重疫區

根據美國約翰霍普金斯大學的數據，截至台灣時間27日9時左右，全球新冠肺炎病例超過1,619萬例，逾64.7萬人死亡。目前美國疫情最為慘重，超過423萬人染疫，14萬人不治，兩項數據都是全球最高；歐洲地區則累計超過305萬起病例，超過20萬人病故。若將包含墨西哥、秘魯、智利等拉丁美洲國家確診病例加總，已逾432萬人確診，首度超越美加合計總數，成全球疫情最嚴重災區。

陸疫情升溫 昨新增本土57例來自新疆、遼寧和吉林

據大陸國家衛健委今天發布，大陸昨新增確診病例61例，其中境外移入病例4例（內蒙古2例，福建1例，四川1例），本土病例57...

新冠肺炎 7月27日全球最新情報

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行，拉丁美洲確診病例首度超越美加合計總數，成全球疫情最嚴重災區；日...

熱門新聞

日本爆發新冠「乳頭群聚」恐感染600人 醫：勤沖洗可防疫

馬英九訪金門竟有祕密行程？原來是拜訪她

女力後援會成立 李眉蓁婆婆語出驚人：若說假話胸部變小

天鷹將結案…阿帕契結餘款 美提「交換」我悍拒

新增4境外移入？ 指揮中心14：00開臨時記者會說明

拉美新冠確診數超越美加！全球染疫人數破1600萬 恐掀第2波封境潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。