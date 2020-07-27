疫情捲土重來！美多家零售商規定：戴口罩才能購物

在疫情捲土重來，許多經銷商紛紛規定顧客戴口罩，保障顧客與消費者安全之際；連鎖超市「迪克西」(Winn-Dixie)的母公司Southern grocery起初不強制顧客戴口罩；此舉引起部分老主顧反彈，且透過社群媒體發起拒買活動；幾天後，迪克西改弦易轍，表示會在沒有強制戴口罩的州或地區要求顧客戴口罩進店。

類似情況6月在連鎖影院AMC也曾上演，AMC原本不願遵照州政府的口罩規定，但受到網友如潮地撻伐後改變態度，只接待願意戴口罩的客人。

即使面臨嚴峻疫情，口罩爭議仍存在美國各地。

美聯社公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)調查顯示，75%的美國人支持離開自宅戴口罩。就連川普總統也改變戴口罩的態度，淡化口罩為兩黨爭議的濃厚政治色彩。

川普上周稍早說：「無論喜不喜歡，口罩有其(正面)影響力。」

眼見佛州、德州、加州和亞利桑納州的疫情惡化，全國連鎖店如沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)和麥當勞(McDonald`s)最近都陸續宣布強制戴口罩遮掩口鼻的規定，翻轉疫情之初的反對態勢。

洛杉磯公衛與行銷公司主席波拉克(Stefan Pollack)說：「我認為品牌要注意新的顧客活動，各品牌已經不再具備保持中立的價值了。」

56歲的養老院服務員萊斯例‧費(Leslie Fay)說，她原本要響應拒買迪克西的活動，「罔顧職員與顧客安全是不對的，我樂見他們懸崖勒馬。」迪克西的母公司Southeastern Grocers出面緩頰表示，最初不願強制顧客戴口罩，是為了避免員工陷入糾正消費者的困境，但公司理解必須保衛顧客、員工和社區福祉。

迪克西的500家店都在疫情每況愈下的密西西比州、阿拉巴馬州、路易斯安納州、喬治亞州，以及佛州。