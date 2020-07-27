美國4州疫情破紀錄、連4日逾千死 專家籲「重新封鎖經濟」

全美各州確診人數持續升高，據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，上周連續4天，每天有超過1000人死於新冠肺炎，截至26日全國死亡人數已累積接近14萬7000人，超過150位專家出面呼籲政府封鎖經濟。

聯邦疾病防制中心(CDC)透過一項研究報告預測，截至下個月15日，死亡人數將累積至17萬5000人；因篩檢耗時太長及醫院不堪負荷，部分地方首長皆陸續表態，包括休士頓市長特納(Sylvester Turner)和洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)，稱近日可能會實施第二波經濟封鎖。

由於自24日以來，有四州的疫情統計數據突破歷史紀錄，導致超過150位醫療專家、科學家、老師和醫護人員等連署請願，要求政府再次封鎖經濟控制疫情。

加州為全國疫情最嚴重的地區，24日當天因新冠肺炎死亡的人數多達159人，為疫情爆發以來的最高紀錄；其中，超過一半的死亡人口來自於洛杉磯；據統計，該州確診人數已累積超過45萬人，已超過紐約州。

喬治亞州同樣在24日突破單日新增確診人數的最高紀錄，共4813人確診；公衛人員指出，25日確診人數為3787人；據統計，該州確診人數已累積超過16萬7953人。

俄勒岡州的死亡人數也在24日當天突破新高，共9人死亡；據統計，當天新增396起案例，該州確診人數已累積超過1萬6100人。

本月23日佛羅里達州普南郡(Putnam Couty)一名九歲女童染疫死亡，創下州內新冠肺炎最年輕死亡案例。

此外，德州染疫死亡人數也在上周突破新高，導致當地一家醫院因醫療資源不足，醫生被迫做出最艱難的決定─「讓哪些病患接受治療」，而無法治療的患者只有返家等待死亡。