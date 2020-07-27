疫情惡化 英國突然要求隔離西班牙入境者

（德國之聲中文網）過去兩周內，西班牙的新冠確冠病例大幅回升，多日出現上千新增病例。英國政府周六（7月25日）晚間臨時決定，從當地時間26日零點起，將西班牙從安全旅行名單中移除，從西班牙入境英國的人必須隔離14天。

正在西班牙度假的英國游客聽聞此項決定紛紛表示驚訝、擔心、甚至憤怒，因為消息突如其來，令人措手不及。據報道，英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）目前也在西班牙度假。

英國發布隔離措施前，挪威也已宣布從西班牙返回挪威的人要進行為期10天的隔離。法國和比利時建議本國居民放棄前方巴塞羅那以及周邊地區度假的計劃。這些地區的海灘人滿為患，人與人之間無法保持社交距離，警察一度需要采取措施，以減少海灘游客的數量。

西班牙：這裡是安全的

針對英國做出的決定，西班牙外交部周日表示，該國疫情得到控制。西班牙外交部長岡薩雷斯（Arancha Gonzalez Laya）向媒體強調："西班牙是安全的，不僅對西班牙人而言，對游客來說也是安全的。"西班牙政府將試圖說服英國政府將巴利阿裡群島（Balearic Islands）和加那利群島（Canary Islands）排除在隔離措施之外。理由是，這兩個旅游勝地的感染率遠低於英國本土。為防止疫情擴散，西班牙加泰羅尼亞地區也已重啟"禁足令"。

旅游業是西班牙的重要支柱產業，而西班牙是最受英國游客青睞的度假地之一。英國的這一決定預計將會使西班牙的旅游業大受影響。

安靜/任琛（德新社，路透社）

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