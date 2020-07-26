陸遼寧大連疫情升高 中國衛健委主任親自前往督導

遼寧省大連市22日爆發新冠肺炎本土疫情後，中國國家衛生健康委今天公布，主任馬曉偉已於24日晚間緊急趕往大連，督導防疫事宜，並於25日要求大連爭取在4天內，向全市居民進行核酸檢測。

中國國家衛生健康委今天下午透過官網，公布這一訊息。而大連市防疫指揮部也同時決定，在全市展開核酸檢測工作，且由政府負擔。

大連市出現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土病例，疫源為當地的「凱海世界海鮮公司」，且向外擴散，中國東北的遼寧、吉林、黑龍江3省共8個地級市都出現了與大連有關病例。至於單日確診數則節節上升，25日一舉增加12例，且都是這家海鮮公司的員工。

根據公布內容，馬曉偉24日晚間抵達大連後，即與遼寧省、大連市官員就防疫形勢和工作進展交換意見。25日上午前往大連市相關醫院及核酸檢測採樣點、集中隔離點視察，並聽取工作匯報；25日下午則參加工作匯報，就防疫措施進行部署。

馬曉偉表示，當前要迅速以核酸檢測為手段擴大預防，力爭在4天內實現核酸檢測全覆蓋。並要以精準管控為原則劃定「管控圈」，視情況將人員管控範圍劃定至樓棟、小區等最小單元。

他並指示，要科學調整風險等級區域，中高風險區域人員不能離開大連，低風險地區人員須持陰性核酸檢測證明才能離開大連。