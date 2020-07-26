香港新增128例確診 連5天單日確診破百例
香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診128例，其中有103例為本土病例；截至今天，香港已連續5天單日確診超過100例。
綜合港媒報導，張竹君在下午的記者會上表示，在103例為本土病例中，有68例與先前確診的個案有關，另有35例感染源頭不明，正在進一步調查中。另有25例為境外移入病例。
報導指出，到今天為止，香港已連續5天單日確診數超過100人。
為防範疫情擴散，香港康樂及文化事務署（康文署）也宣布，關閉轄下所有海灘，附設的沖洗設施、更衣室及洗手間也暫停開放，並強調進入已封閉的沙灘是違法行為。
但據香港電台報導，仍有民眾前往位於香港新界西貢區的清水灣游泳，認為空曠地區沒問題。受訪民眾聲稱，不舒服就不會游泳，會盡量與其他人保持社交距離。
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