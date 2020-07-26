香港確診女滿街跑 1天狂逛16個熱門點

香港疫情連爆，醫療系統承受龐大壓力，不但確診病人送醫要等，病毒檢測也要等。生署公布的確診患者行蹤表顯示，一名家住馬鞍山耀安邨的36歲女病患（第2099宗），7月22日確診當天，一天內走遍港九新界16個地點，包括兩間酒店及6間食肆，不少是「打卡」熱點餐廳。

大公報報導，該名36歲女病患去過的地點，包括中環國金中心商場的Duck & Waffle、將軍澳東港城，沙田海澄軒海景酒店、新城市廣場的L.D.K. by Ufufu Caf、威力工業中心、深水金百盛中心、灣仔The Mercury NOC Coffee Co、砵蘭街、基隆街、帝京酒店、九龍塘又一城等。

生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該患者於7月14日不適，17日提交深喉唾液樣本，超過三日未獲測試結果。她稱該患者「發病之後去過好多地方」，呼籲大家盡量減少活動。

此外，繼前晚一名大學住宿生初步確診後，港大昨晨再增一名初步確診個案，是前晚確診宿生的室友，曾在23日下午約5時到過港大校園內的食店，另外一人同房不適送院。外界憂心，香港大學宿舍或成爆疫點。港大發言人表示，該宿舍共有50名宿生留宿，現時正為所有住宿生安排測試。同時，生署陸續將安排約20名被視為密切接觸者的同學進行隔離檢疫。