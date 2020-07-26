大連增12新冠確診 升級高風險區

新型冠狀病毒疫情重現遼寧大連市，25日再新增確診12例，大連昨天深夜調整疫情風險等級為一高風險區、四個中風險區，並實施「六嚴格」防堵疫情擴散。另新疆烏魯木齊市因大規模檢測，確診病例數也持續增加，接喀什、和田兩地區醫療人員已連夜抵達烏魯木齊支援。

本月22日確診的新冠病毒病例，打破了大連長達111天零確診的紀錄，由於確診病例仍在增加中，大連日前宣布進入戰時狀態。據衛健委統計，大連25日新增12例本土確診病例，都是無症狀感染者轉為確診病例，並再增加無症狀感染者14例。大連深夜宣布將甘井子區大連灣街道劃定為高風險地區，另新增四個中風險地區，拉高防疫措施等級。

大連市人民政府新聞辦公室表示，升級防疫措施有六項，包括擴大防控區域範圍、全面排查、限制人群聚集性活動、區域管控、啟動相應級別應急、保障民生正常運轉。由於時值2020年中超聯賽大連賽事舉辦期間，新華網報導，大連市也採取了「六嚴格」措施，確保中超大連賽區不出現一例新冠病毒感染事件，包括所有俱樂部人員每周要做一次核酸檢測，結果正常才可訓練和比賽。

紅星新聞報導，大連在22日至24日新增的12例本土確診病例，均為大連凱洋世界海鮮股份有限公司員工，當地已於23日對凱洋公司、冷庫及18家直營門店封停，經採集冷庫食品、行政辦公樓等食品和環境樣品檢測，結果多數是陽性。目前，該企業網上旗艦店均已暫停營業，所有商品均因「公司調整」等原因下架。

在當地經營超市的劉女士說，她的超市距凱洋公司不到800公尺，凱洋公司被拉起了警戒線後不久，民警就半夜通知她做核酸檢測，再回家居家隔離14天。一夜之間，大連灣區就有16萬人完成了核酸檢測，街道也開啟了消殺工作。

另外，烏魯木齊25日新增確診病例22例，及無症狀感染者38例。中國新聞網報導，烏魯木齊市衛健委主任張衛表示，無症狀感染者增多，是因為全市擴大進行免費核酸檢測、主動排查篩查出來的。接喀什、和田兩地區共46名醫療人員，已連夜搭乘南航抵達烏魯木齊，支援核酸檢測工作。