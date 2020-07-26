武漢病毒研究所石正麗：川普欠我們一個道歉

美國總統川普4月底表示，他看過新冠肺炎病毒來自中國科學院武漢病毒研究所的證據。這個研究所的專家石正麗近日受訪表示，「川普欠我們一個道歉」，並指研究所人員「零感染」新冠肺炎。

武漢病毒研究所研究員石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠中的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關病毒，被稱為「蝙蝠女郎」。在新冠肺炎疫情中，她一度處於輿論風暴的中心，但先前並未對新型冠狀病毒是否從其實驗室外洩一事正式對外澄清。

美國「科學」雜誌（Science）24日刊出對石正麗的專訪，訪問過程歷時2個月，內容圍繞新冠肺炎的病毒起源、傳播等主題。

關於新型冠狀病毒的起源，石正麗說，根據其團隊和國際同行的研究結果，很可能起源於蝙蝠，並已經在一個或多個中間宿主中發生了進化，且適應了人類，最終在人類之間傳播開來。不過，並不清楚究竟哪些動物是中間宿主，以及這種病毒是如何傳給人類的。她以愛滋病為例，稱「大的新興疾病流行時，其爆發地往往不是起源地」。

石正麗的團隊2019年12月30日首次收到新冠病毒的臨床樣本，她強調，在此之前，從未接觸或研究過這種病毒，也不知道它的存在。

她說，絕大多數世界各地的科學家得出結論：新冠病毒是自然產生的，而不是來自任何機構。「美國總統川普聲稱新冠病毒是從我們研究所洩漏的，這完全違背事實。它危害和影響了我們的學術工作和個人生活。他欠我們一個道歉。」

對於一些與疫情相關的敏感議題，石正麗給予明確而簡短的回答。她表示，截至目前，武漢病毒研究所未發生病原體洩漏或人員感染事故，也沒被指示消滅所有病毒，並稱研究所相關人員不可能在收集、採樣或處理蝙蝠等情況下被感染。

對於石正麗終於打破沉默，中國網民看法兩極，有人調侃「您還健在呀？」、「您就一主任，換拉二胡的所長出來吧，我沒見過哪個公司出問題一個區域經理在那蹦躂而老闆不說話的」、「說了這麼多，請你解釋一下為什麼最先在武漢大面積爆發感染？」

也有人認為「美國人民需要給中國人民一個道歉」、「美國人應該賠償中國人」、「因為武漢去年10月份舉辦了世界軍人運動會，來了很多美軍」。