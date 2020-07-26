新冠檢測試劑短缺 醫療單位嚴加控管受檢人數

全美每天有多達75萬人接受新冠檢測，但疫情捲土重來檢測需求增加，加上檢測資源不足，檢驗結果取得耗時，迫使許多醫療單位不得不更嚴加控管受檢人數。

公衛單位建議擔心自己曾搭飛機、外出用餐或純粹好奇是否染疫的民眾盡量待在家，若有症狀再接受檢測。波士頓布萊根婦女醫院婦女醫院(Brigham and Women`s Hospital)傳染病科主任庫里茨克斯(Daniel Kuritzkes)表示：「我不贊成讓擔心的患者持續受檢，這會讓資源分散，影響高風險族群。」

聯邦疾病防治中心(CDC)本周也更新指南，表示新冠病患只要自症狀出現後隔離10天，若病情好轉不須檢測即可結束隔離；若沒出現症狀，檢測後待在家10天即可。更新後的指南，預計能紓緩檢測用量。

以明尼蘇達衛生廳為例，網站設置了自我評估問券，幫助使用者判斷自己是否為高風險群；明州衛生廳長馬爾坎(Jan Malcolm)說：「為了讓真正需要的人能接受檢測，我們必須限制數量。」

近期全美平均每日檢測75萬人，比首波疫情時還多；因此，現在面臨供不應求，結果等待時間過長等問題，在疫情嚴重的德州、加州等地，一度耗時好幾天甚至一周。

而接受檢測的條件更加嚴格，卻對整體防疫工作造成負面影響，也迫使公衛單位重新更改指南，限制檢測條件，為民眾帶來不便；加州衛生廳因此將檢測重點放在住院或出現疑似症狀、近距離接觸和高風險病患身上。

28歲的費城民眾阿姆斯壯(Yiannis Armstrong)，本月曾在房地產公司接觸一名確診員工，但他卻無法預約到檢測；他目前感覺正常，但擔心自己確診感染身邊親友，卻也無法抉擇是否繼續尋找檢測資源。

他說：「我不知道該不該去，但所有醫院都額滿了，我又不想多占一個名額。」

公衛專家表示，檢測對於曾與患者接觸但有防護措施的人幫助並不大；而就算驗出陰性，也不代表體內完全沒有病毒。過早受檢，可能會呈「假陰性」，無法保證未來絕對不會發病。

因此醫生才建議，有症狀或曾接觸病患，但檢測陰性的民眾持續隔離，避免假陰性。