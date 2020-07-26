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佛州每10分鐘就1人喪命新冠 65歲以上占死亡個案82%

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合25日電

佛羅里達州新冠病毒死亡個案24日新增136例，相當於平均每10.5分鐘就有一人喪命；65歲以上族群在佛州確診個案中僅占13%，卻占死亡個案的82%，導致退休人士居住社區人人自危，擔心誰會成為下一個受害者。

不僅如此，同為陽光帶大城的德州休士頓(Houston)、佛州邁阿密(Miami)、路易斯安納州巴頓魯治(Baton Rouge)等城市，醫護人力短缺的情況更是愈來愈嚴重；由於疫情持續，讓醫護人員精疲力盡，個案暴增也考驗醫院收治能力。

新冠肺炎疫情在佛州肆虐，僅在7月至今就有將近25萬人確診，超過2250人因為感染新冠病毒而死亡。

當地退休人士居住社區瀰漫令人毛骨悚然的氣氛，大家都在猜誰是下一個感染者，而對於65歲以上族群來說，感染新冠病毒形同被宣判死刑。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)允許健身房和零售店在遵守寥寥幾項限制之下重新開放，還讓酒吧、餐廳、戲院以及保齡球館在將容納人數維持在50%之下營業後，疫情於6月急遽惡化。

此後，佛州確診個案超過34萬2000例，部分地區80歲以上民眾感染率於近期增至二倍。

各大城市最缺第一線照顧患者的護士與呼吸治療師；而每一位重症患者往往都需要有一位醫護人員負責照顧。

許多醫院都想辦法盡量利用物資，但要如何讓盡量利用人力，以維持醫療體系運作，則是更艱難的任務。

「華盛頓郵報」(WP)彙整資料顯示，德州有逾8800名新冠肺炎患者住院；佛州則有逾9400名；另外至少還有13個州，也有數千名患者住院。

根據華郵檢閱的聯邦文件，包括德州、南卡羅來納州、印第安納州在內多地的醫療院所，都在最近數周內通報醫護人力短缺，讓各州與醫院為了雇用人手而彼此競爭。

路易斯安納州長愛德華茲(John Bel Edwards)23日說，已請求聯邦政府派遣700名醫護人員至當地醫院支援。

佛州也有39家醫院已向州政府申請派遣呼吸治療師、護士以及助理護士進行支援。

南卡羅來納州國民兵已派遣40位專業醫護人員至當地五家醫院，協助處理逐漸增加的確診個案。

文件也顯示，許多醫療院所都預期人手不足的問題會繼續惡化；德州最嚴重，南卡緊追在後；急需人力包括醫師以及藥劑師。

新冠肺炎 COVID-19

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