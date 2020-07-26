連4天全美新冠死亡逾千人 加州、佛州、紐約確診前三高

美國新冠肺炎24日的死亡人數連續第四天超過1000人，疫情在南部與西部更加嚴重，上周有18州締造單日確診新高紀錄，40州過去14天的平均病例增加；截至25日晚，佛州確診人數也超過紐約州，全美排名躍至第二，緊追加州之後。

財經新聞網站MarketWatch報導，新冠肺炎24日連續第四天奪走1000條人命，這是5月每日曾超過2000人死亡以來，最慘的情況。

約翰霍普金斯大學25日統計，24日全美新增確診病例超過7萬4000，寫下疫情爆發以來單日最大數字；至25日晚為止，全美至少14萬6000人死亡、確診超過417萬例，全球至少1598萬例確診、死亡逾64萬人。

華盛頓郵報報導，病毒傳播在夏季加快，確診從300萬例到打破400萬例僅花了15天便達成；100萬到200萬歷時45天，200萬到300萬則花費27天。

紐約時報追蹤統計過去14天來，42州和領地出現病例增加的情況，其中領頭羊為路易斯安納州、密西西比州和阿拉巴馬州。

路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)說，路州總確診人數突破10萬人後，疫情已逼近臨界點。

「新冠病毒追蹤計畫」(Covid Tracking Project)統計，南部與西部州持續回報住院病例激增，逼近4月15日的疫情高峰；24日新冠肺炎住院人數至少5萬9670人，4月最高紀錄為5萬9940人。

白宮抗疫工作小組最高官員柏克斯(Deborah Birx)24日接受「國家廣播公司(NBC)「今日秀」(The Today Show)訪問時說，「我想明確告訴美國大眾，我們現在有三個疫情嚴重的『紐約』，我們必須以美國人的身分因應疫情，這也是人們聽到要戴口罩並維持社交距離呼聲，藉此遏止疫情散播的原因。」

紐約是美國爆發疫情之初最嚴重的疫區，柏克斯所言三個「紐約」，指的是目前疫情嚴重程度已超過紐約的加州和佛州，以及情況比紐約稍好的德州。

在全美整體疫情方面，加州、南卡羅來納州、北達科他州、肯塔基州和夏威夷州等18州上周締造單日新高確診紀錄，讓美國疫情在兩星期以內再創全國單日新高紀錄。