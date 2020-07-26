巴西總統第4次檢測終於轉陰性 康復「多虧奎寧」

巴西總統波索納洛25日宣布，在7月7日確診新冠肺炎逾2周之後，第4次病毒檢測結果已轉為陰性。他將自己的康復歸功於尚未證明有效的瘧疾治療用藥。儘管波索納洛隔離期間多次與人接觸惹議，且疫情期間的處理表現備受爭議，根據最近三項民調顯示，他的支持率不降反升，仍有希望在2022年總統選舉贏得連任。

波索納洛推文透露自己的新冠肺炎病毒檢測已轉為陰性，並附上一張微笑拿著治瘧疾藥「羥氯奎寧」的照片。他沒提在哪一天測試，但他21日接受的第3次病毒檢測中，當時結果仍是陽性。

輕忽疫情 民調不降反升

波索納洛自巴西疫情爆發以來，一直為了經濟而淡化疫情嚴重性，最後連自己都確診。根據美國約翰霍普金斯大學統計數據，巴西目前有239萬例確診、超過8萬6000人病故，疫情僅次於美國。

但中央社引述法新社報導，本周公布的3項民調顯示，波索納洛還算相對安然地度過危機。

巴西新聞雜誌「觀察週刊」公布的民調結果，波索納洛能在總統選舉第一輪投票中穩穩領先，獲得27.5%至30.7%的得票率；而在第二輪投票不論是面對人氣很高的前司法部長莫洛、或左傾的前總統魯拉，依然能勝出。

新聞網站Poder360公布的民調也顯示，波索納洛的支持率達43%，比兩周前的40%還高。巴西經紀公司XP Investimentos於20日公布民調顯示，波索納洛的支持率為30%，高於5月的25%。

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