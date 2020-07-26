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英國突宣布「隔離」西班牙旅客 歐陸觀光政策轉彎？

世界日報 / 編譯中心╱綜合25日電

西班牙疫情復燃，英國因此突然宣布，來自西班牙的所有旅客必須隔離兩周，是歷經數月封鎖重新開放後，歐洲觀光旅遊的急遽政策大轉彎。

這項隔離措施於25日午夜生效，讓旅客無法藉由倉促趕回家來規避隔離。英國外交部也建議，除了必要旅行以外，避免前往西班牙，此舉可能會促使旅遊業者取消度假套裝行程，並引發保險索賠。

歐洲旅遊業龍頭途易旅遊（TUI）表示，正取消26日從英國啟程前往西班牙的所有出團，並緊急檢討未來航班。易捷航空（EasyJet）和英國航空（British Airways）則表示，不打算取消未來幾天的航班。

西班牙加納利群島和巴利亞利群島並未涵蓋在避免前往西班牙本土的旅遊建議內，但從前述兩個群島返回英國的度假者仍必須隔離。

針對英國突然祭出此措施，西班牙當局回應表示，西班牙是安全國度，境內只有局部性、孤立性且獲控制新冠疫情。西班牙外交部發言人則表示，尊重英國所做決定，正與英國當局聯繫。

此外，英國運輸大臣夏普斯的發言人證實，夏普斯目前人在西班牙度假，他返國後將接受隔離。

此前，其他歐洲國家已採取類似措施。挪威24日宣布，將從25日起對來自西班牙的旅客重新實施10天隔離。法國也建議民眾不要前往西班牙加泰隆尼亞地區。

觀光旅遊業占西班牙經濟比重約12%。英國人去年占造訪西班牙外來旅客逾20%，是最大外籍客源。

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