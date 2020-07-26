7月26日 新冠肺炎全球最新情報

新冠肺炎自去年12月在中國爆發以來，全球單日新增確診病例成長速度加劇，自7月1日起迄今的新增確診病例至少增加逾500萬起，占整體確診病例的1/3，引發外界對第2波疫情的擔憂。

世界衛生組織（WHO）24日對歐洲疫情再起表達關切，並籲各國重新實施嚴格防疫措施。同時，英國加入法國、德國及奧地利的行列，宣布實施更嚴格口罩規定及更廣泛篩檢。

美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）追蹤網站數據顯示，全球至少64萬1940人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少1591萬4581人染疫。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

亞太經濟合作會議（APEC）25日召開貿易部長視訊會議，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中出席，除分享台灣應對疫情的成功經驗，也表達願與各經濟體合作因應自由貿易投資體制面臨的各項挑戰。

● 中國

中國國家衛生健康委員會官網25日通報，中國大陸24日新增34起確診病例，其中本土病例29例，境外移入5例。新疆本土疫情累計已突破百例。

據通報，大陸24日新增本土病例29例（新疆20例，遼寧9例），境外移入病例5例（上海2例，廣東2例，內蒙古1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中境外移入1例（在上海），本土1例（在遼寧）。

截至7月24日24時，中國現有確診病例261例，累計治癒出院病例7萬8889例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3784例。

● 香港

香港25日新增133例確診，為連續第4天出現逾百人確診，其中126例為本地傳播病例，其餘為境外移入，另有2名確診病患死亡。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君25日在記者會上說，這些新增本土個案中，71例與之前的傳播組群及餐館等場所有關，其餘55例找不到源頭。

● 日本

日本境內25日新增803人確診染疫，包括機場檢疫確診等在內，累計確診2萬9831人，加上鑽石公主號郵輪確診712人，總計3萬543人。

日本放送協會（NHK）報導，25日當天，東京都和長崎縣各有一人染疫病故，累計境內染疫不治增至1009人，包括國內感染者996人和鑽石公主號13人。

此外，沖繩縣政府25日宣布，駐日美軍新冠肺炎確診病例新增64例，累計229例。

疫情升溫，但日本首相安倍晉三24日晚間對媒體表示，確診病例確實日益增多，有必要提高警覺，但就如專家所言，這次和上次情況不同，目前不需再度發布緊急事態宣言。

● 南韓

南韓單日確診人數睽違115天再度破百例，其中境外感染案例激增86例，成為防疫一大變數。

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部通報，截至25日凌晨零時，境內確診數新增113例，包括社區感染27例及境外感染86例。

南韓至今累計確診1萬4092例，298例死亡，1萬2866例痊癒解除感染，仍有928例正在隔離治療。

● 北韓

官方媒體北韓中央通信社（KCNA）26日報導，本月非法越界從南韓入境的一名男子疑似染疫，北韓領導人金正恩為此召開緊急政治局會議，並封鎖邊境城市開城（Kaesong）。

路透社報導，如果獲證實，將是北韓當局正式承認境內出現首起感染病例。

● 越南

越南25日通報一起本土病例，中斷境內連續近100天無本土病例的紀錄。

越南這起本土病例編號416，患者是一名住在峴港市連招郡的57歲退休男性，這也是越南自4月16日起連續99以天來所出現的首起本土病例。

● 印度

全印度醫學院（AIIMS）在3月23日到4月15日針對114名患者進行研究分析後獲得的結果顯示，新冠肺炎最新確診病例中，僅17%發燒，44%住院患者沒有症狀。

研究的結果在印度掀起「體溫篩檢」防治新冠肺炎的效用並不高的論戰。

路透社數據顯示，印度染疫人口高達全球第3，達133萬6861例，並累計有3萬1358人病故。

● 以色列

過早鬆綁封鎖措施的以色列政府，正竭力抑制疫情復熾，衛生部通報境內25日新增1770人確診，累計確診攀升至6萬496例。

以色列人口約900萬，境內累計455人染疫不治。

※ 美洲

● 美國

一級颶風漢娜（Hanna）25日登陸德州沿岸，威脅著近幾週來遭疫情重創的地區。

路透社報導，漢娜恐為美國德州南部和墨西哥東北部帶來380毫米的雨量，而遭颶風襲擊的德州地區，近幾週來忙於控制新型冠狀病毒疫情，截至昨天，南部城市聖體城（Corpus Christi）人口32.5萬，就有400多人染疫住院。

美國疫情為全球最嚴峻的國家，美國疾病管制暨預防中心（CDC）25日通報，境內確診總數來到409萬9310起，死亡總數來到14萬5013人。

● 巴西

巴西25日通報新增1211人病故，疫情爆發迄今有8萬6449人喪生。

過去24小時新增5萬1147人染疫，累計有239萬4513確診病例。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在疫情期間的處理表現備受爭議，然而本週3項民調結果顯示，他的支持率不降反升，仍大有希望在2022年總統選舉贏得連任。

● 阿根廷

阿根廷防疫隔離逐漸解禁的同時，治安惡化，竊盜劇增。社區民眾設警報器，懸掛海報警告歹徒，以通訊軟體串連自救。

路透社數據顯示，阿根廷境內累計有15萬3520人染疫，2807人病故。

※ 歐洲

● 俄羅斯

俄羅斯當局25日通報，過去24小時新增5871人確診，全國累計確診病例數來到80萬6720例。

路透社報導，俄國疫情應變中心指出，過去24小時新增146人病故，官方累計死亡病例數為1萬3192人。

● 英國

英國首相強生（Boris Johnson）24日就職滿週年，檢討過去一年施政，英國政府應對疫情反應慢半拍屢遭批評。他坦承，在疫情爆發頭幾週，政府確實「沒搞清楚狀況」。

強生過去一年接連經歷脫歐與疫情挑戰，本人還染疫住進加護病房，度過鬼門關後立刻喜獲麟兒，相當曲折。

路透社數據顯示，英國迄今累計有32萬8529起確診病例，4萬5677人喪生。

● 法國

法國疫情復燃速度激增，23日確診人數飆破1千。過去1週新增確診人數共3589人，比上一週增加了27%，增加幅度也比先前兩週的21%與13%高出不少。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日召開防疫會議，總理卡斯特克斯（Jean Castex）隨後視察戴高樂機場時宣布，來自美國等16個高風險國的旅客入境時須強制病毒檢測。

根據路透社彙整數據，法國累計確診病例來到21萬5376起，死亡人數來到3萬192人。