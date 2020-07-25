真的關不住！巴西總統確診後騎重機兜風 不戴口罩與人聊天

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7月6日開始隔離、7月7日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），來到7月22日，他的病毒檢測結果仍為呈陽性。惟他7月23日被拍攝到駕駛重型機車在總統府附近「兜風」，又不戴口罩與人聊天。

他當天被拍攝到駕駛重型機車在總統府附近兜風，期間遇上一群清潔工人。他沒有戴上口罩，卻停下來與同樣沒有戴口罩的清潔工人聊天。總統府回覆傳媒稱，不會評論有關照片。

波索納洛身為總統，他的日程本應相當緊密，如今因已染疫，須留在家隔離。未知他是否因為「被困」太久需要抒發情緒，他在23日於Facebook上發文，稱「被囚禁在此（家中）有點苦惱。」

波索納洛曾指新型冠狀病毒肺炎只是「小流感」，又稱居家令會損害經濟，因此反對於國內實施封鎖措施。他在疫情期間多次舉辦集會，與支持者會面。

巴西總統波索納洛被拍攝到駕駛重型機車在總統府附近兜風，期間遇上一群清潔工人。 路透社

巴西有10個州長染疫

巴西南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）州長萊特（Eduardo Leite）7月24日在社交網站上宣布自己確診。《聖保羅報》（Folha de S.Paulo）報導，在巴西目前的26個州與一個聯邦區中，已有10個州的州長感染新型冠狀病毒。

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的統計數據，截至7月25日，巴西累計有228.7萬宗確診個案，死亡個案8.5萬宗，均為全球第二多，僅次美國。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7月6日開始隔離、7月7日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），來到7月22日，他的病毒檢測結果仍為呈陽性。 路透社

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文章授權轉載自《香港01》