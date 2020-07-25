快訊

互關領館！美前亞太助卿警告：美中雙邊緩衝已不見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真的關不住！巴西總統確診後騎重機兜風 不戴口罩與人聊天

香港01 / 記者房伊媚／報導
巴西總統波索納洛被拍攝到駕駛重型機車在總統府附近兜風。 路透社
巴西總統波索納洛被拍攝到駕駛重型機車在總統府附近兜風。 路透社

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7月6日開始隔離、7月7日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），來到7月22日，他的病毒檢測結果仍為呈陽性。惟他7月23日被拍攝到駕駛重型機車在總統府附近「兜風」，又不戴口罩與人聊天。

他當天被拍攝到駕駛重型機車在總統府附近兜風，期間遇上一群清潔工人。他沒有戴上口罩，卻停下來與同樣沒有戴口罩的清潔工人聊天。總統府回覆傳媒稱，不會評論有關照片。

波索納洛身為總統，他的日程本應相當緊密，如今因已染疫，須留在家隔離。未知他是否因為「被困」太久需要抒發情緒，他在23日於Facebook上發文，稱「被囚禁在此（家中）有點苦惱。」

波索納洛曾指新型冠狀病毒肺炎只是「小流感」，又稱居家令會損害經濟，因此反對於國內實施封鎖措施。他在疫情期間多次舉辦集會，與支持者會面。

巴西總統波索納洛被拍攝到駕駛重型機車在總統府附近兜風，期間遇上一群清潔工人。 路透社
巴西總統波索納洛被拍攝到駕駛重型機車在總統府附近兜風，期間遇上一群清潔工人。 路透社

巴西有10個州長染疫

巴西南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）州長萊特（Eduardo Leite）7月24日在社交網站上宣布自己確診。《聖保羅報》（Folha de S.Paulo）報導，在巴西目前的26個州與一個聯邦區中，已有10個州的州長感染新型冠狀病毒。

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的統計數據，截至7月25日，巴西累計有228.7萬宗確診個案，死亡個案8.5萬宗，均為全球第二多，僅次美國。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7月6日開始隔離、7月7日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），來到7月22日，他的病毒檢測結果仍為呈陽性。 路透社
巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7月6日開始隔離、7月7日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），來到7月22日，他的病毒檢測結果仍為呈陽性。 路透社

延伸閱讀：

巴西總統波索納洛確診後繼續受訪又脫下口罩 記者協會提告

【新冠肺炎】巴西再有兩名部長確診

文章授權轉載自《香港01》

COVID-19 巴西 波索納洛

相關新聞

越南零本土病例紀錄99天止步 旅客退房不玩了

越南對疫情超前部署獲外界好評，但越南主管機關今天表示，境內確認一起本土病例，中斷越南連續近100天無本土病例的紀錄，導致...

日本含鑽石公主號確診破3萬 僅3周就新增萬起病例

日本共同社報導，境內包含「鑽石公主」號遊輪的新冠肺炎確診病例25日累計超過3萬，達到3萬435例。日本4日確診數破2萬後...

香港病例再創單日新高 港府：難以評論哪區是重災區

香港今日新增133例病例，其中本土病例有126例，兩項數據都創新高。本土個案中，71例與之前病例相關，55例源頭不明。...

真的關不住！巴西總統確診後騎重機兜風 不戴口罩與人聊天

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7月6日開始隔離、7月7日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），來到7月22日，他的病毒檢測結果仍為呈陽性...

圖表看疫情／東京連5天單日確診逾200例 港本土病例數創新高

根據美國約翰霍普金斯大學的數據，截至台灣時間25日9時左右，全球新冠肺炎病例超過1,566萬例，逾63.8萬人死亡。

俄羅斯疫情未歇 單日新增5871人確診

俄羅斯當局今天通報，過去24小時新增5871人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），全國累計確診病例數來到80萬...

林鄭月娥：香港新冠疫情大型社區爆發 一觸即發

香港特區行政長官林鄭月娥指出，香港新冠肺炎疫情7月初以來急劇轉差，本地確診個案大增，且有超過四成源頭不明，大型的社區爆發...

「兒童染疫風險低」CDC發新聲明 改口呼籲學校重開

美國疾病防治中心(CDC)23日晚間發表聲明和建議指南，呼籲學校重新開放；此聲明與川普總統近來向全美各社區施壓要求重開學校的論調一致，列出了學童返校的諸多好處...

南韓研究：10歲以上兒童 散播病毒不輸成人

南韓一項新研究發現，10歲以下兒童將新冠病毒傳染給別人的機率遠低於成年人，但此機率也不是完全為零；而10至19歲的青少年傳播病毒的機率至少與成年人相當...

新聞評論／上萬船員免強制檢疫… 港海上和沙灘的新煩惱

在香港島西頭對面，有個美麗的小島叫南丫島，那本是港人假日休閒吃海鮮的地方，近日增添了新景，是多艘貨船環島而泊。與之同時香港另一景，是暑熱中本當人頭攢動的海濱泳灘，居然空無一人。

港增123確診、100初步確診 連3天創新高 多主婦長者

港府收緊限聚和社交距離措施至今約半個月，但香港新冠病毒疫情仍然處於上升趨勢，生署生防護中心昨日公布，香港再新增123宗確診個案及100宗初步確診，其中多達115名確診者是本土感染，數字連續三天創單日新高。

疫情失控…港擬建方艙醫院 北京這麼說

香港新冠肺炎疫情失控，連日來新增本土確診病例屢創新高。港府計畫在亞洲博覽館興建「港版方艙醫院」，並已向內地尋求協助，北京也應允全力支持，將提供各種相關設備。

熱門新聞

火速審定李眉蓁論文與人相似 陳學聖：影武者是鄭英耀

藍：吳濟華、陳明通作育綠英才無數 潘孟安論文46%涉抄

蘇貞昌緊衝連線大造勢 4千億元挺陳其邁顧高雄

「論文門」遭控影武者 中山大學校長嘆：太有想像力

李眉蓁又哭了！認錯是不希望小孩以後做錯事「硬拗」

論文爭議 陳佩琪：驗證選舉時媒體側翼名嘴網軍之重要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。