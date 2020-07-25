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越南零本土病例紀錄99天止步 旅客退房不玩了
越南對疫情超前部署獲外界好評，但越南主管機關今天表示，境內確認一起本土病例，中斷越南連續近100天無本土病例的紀錄，導致原本要前往峴港遊玩的國內旅客開始退房。
越南這起本土病例編號416，患者是一名住在峴港市連招郡的57歲退休男性，這也是越南自4月16日起連續99以天來所出現的首起本土病例。
越南衛生部網站表示，當地衛生主管機關已對曾與確診病例密集接觸的105人進行檢測。
越南國營越通社報導，這105人的檢測結果呈陰性。目前，峴港市疾病控制中心繼續建立密切接觸者名單，以便取樣檢測並進行醫學隔離觀察。
越南衛生部網站稱：「由於呼吸衰竭，病患現在仰賴呼吸器」，患者家人相信他和外界的接觸相當有限。
越南衛生部網站表示：「患者沒有離開過峴港，都待在家照顧孫子以及和鄰居往來而已，沒有和陌生人接觸。」
自越南解除封鎖限制措施後，峴港滿是前往海灘與餐廳用餐的國內旅客。但就在峴港傳出本土病例後，許多國內旅客已取消原定行程。
越南快訊（VnExpress）報導，峴港市連招郡旅館老闆阮定東（Nguyen Dinh Tung）表示：「2組客人已取消訂房，很多旅館都有人退房，畢竟患者趴趴走，且與當地許多人接觸，因此讓旅客很憂心。」
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