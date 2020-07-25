香港新增133人確診新冠肺炎 連續4天破百例

香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情嚴峻，今天新增133例確診，為連續第4天出現逾百人確診，其中126例為本地傳播病例，其餘為境外移入，另有2名確診病患死亡。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上說，這些新增本土個案中，71例與之前的傳播組群及餐館等場所有關，其餘55例找不到源頭。

這已是香港連續第4天出現過百宗確診病例。張竹君說，這種情況令人擔心疫情是否受控，也因此需要市民配合，做好各種防疫規定。

她說，需要密注意疫情在未來兩週的發展，看當前的防疫措施是否有效。

截至今天下午，本地累計有2505例2019冠狀病毒疾病確診個案，至今仍有993人住院接受治療。

另外，今天有2名確診病患死亡，分別為84歲與60歲男性。截至目前，香港累計死亡病例達18例，大都是老人及長期病患者。

香港特區行政長官林鄭月娥上午在臉書（Facebook）發表文章表示，香港疫情自7月初以來急劇轉差，本地確診個案大增，且有超過4成源頭不明，大型社區感染一觸即發。

她表示，目前香港仍有進一步限制場所營業和減少市民出外的空間，但非萬不得已，不會貿然實施「居家令」等極端措施。

對於7月初以來的疫情反彈，香港媒體昨天引述醫學專家表示，相信新一波疫情源自海外來港的機組人員及海員，此前這些人入境時獲豁免病毒檢疫，只接受醫學歡察。

相關專家說，這些機組人員及海員入境後，先傳給計程車司機，這些司機到餐館吃飯後，又把病毒傳播開去。

為了堵塞漏洞，港府日前已宣布所有機組人員及海員入境後需要隔離檢疫14天。