南韓研究：10歲以上兒童 散播病毒不輸成人

南韓一項新研究發現，10歲以下兒童將新冠病毒傳染給別人的機率遠低於成年人，但此機率也不是完全為零；而10至19歲的青少年傳播病毒的機率至少與成年人相當；專家警告，這項研究顯示，校園重新開放後，各地社區勢必將出現群聚感染現象。

南韓研究人員找出在1月20日至3月27日、也就是校園關閉期間，通報在自家出現新冠肺炎症狀的第一批5706人，然後追蹤這些「索引病例」(index cases)曾接觸過的5萬9073人；研究人員檢測每位患者家中的所有接觸者，不論有沒有出現症狀，而在家庭成員之外的接觸者中，只有出現症狀者受檢。

該研究指出，十歲以下兒童將新冠病毒傳染給別人的機率約為成年人的一半，這個結果與其他研究一致，原因可能是因為兒童呼出的氣體較少，也因為兒童身型較矮，呼出的氣體比較不會被成年人吸入。

因此該研究作者仍警告，校園重新開放後，被兒童傳染的新增感染個案數量可能會增加；「學校解封後，年幼兒童可能會出現較高的侵襲率(attack rate)，導致新冠肺炎社區感染情況惡化。」

不過，家庭中第一個出現症狀的人，也不一定就是第一個感染的人，而研究人員也坦承該研究存在這項局限性；兒童出現症狀的機率也比成年人低，所以該研究可能低估了在家中形成感染鏈的兒童人數；但專家仍認為，南韓這項研究的方式合理。

「我擔心有人會認為孩子們不會感染，或是感染情況不會跟成年人一樣。」明尼蘇達大學傳染病學專家歐斯特宏(Michael Osterholm)說，事實是肯定會出現病毒傳播情況，「而我們必須接受這一點，並將它囊括在我們的計畫中。」

哈佛全球健康研究所所長加哈(Ashish Jha)說，歐洲與亞洲各地有許多研究指出，年幼的兒童感染與傳播新冠病毒的機率比較低，但這些研究大多規模較小也有缺漏，而這項新研究「相當縝密地完成，也很有條理，更檢視非常龐大的人口數量。」

哈佛陳曾熙公共衛生學院流行病學家哈納吉(Bill Hanage)說：「南韓接觸者追蹤的工作做得很好，而該研究也是在防疫措施上路的時刻進行的。」