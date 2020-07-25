「兒童染疫風險低」CDC發新聲明 改口呼籲學校重開

美國疾病防治中心(CDC)23日晚間發表聲明和建議指南，呼籲學校重新開放；此聲明與川普總統近來向全美各社區施壓要求重開學校的論調一致，列出了學童返校的諸多好處，但對疫情期間返校上課的潛在健康風險，只是輕輕帶過。

CDC的新聲明以「今年秋天重新開放美國學校的重要性」為標題，反覆強調兒童受病毒感染或傳播風險很低；該建議還包括父母核對項目清單、戴口罩指南、學校緩解衝擊措施等相關信息。

指南建議教室桌與桌之間相隔六呎、同一天同一教室維持比平常人數更少的兒童，不要到處換教室走動。

該指南建議學校限制學生待在小群體中，由同一老師全天與同一學生小組共處，使用戶外空間教學；若有人確診，建議學校制定聯繫追蹤方案，它也支持各個年齡層學生戴口罩；學生家長每天早上送孩子上學前，應檢查孩子是否有生病跡象，並與孩子討論預防措施。

CDC兩周前有關重開學校的立場明顯與川普有別，川普為此重批CDC，指該中心建議「既艱鉅且昂貴」；CDC兩周後改變立場，讓師生何時返校的辯論更加白熱化。

CDC新聲明指出：「學校重新開放，為投資美國最大資產：孩子的教育、福祉和未來，創造機會，同時也會採取一切預防措施來保護學生、教職員和他們的家人。」

川普的民調支持度正在下滑，他對新冠病毒疫情的處理因應也飽受批評；川普認為，今年秋天重新開放學校，對振興經濟和他獲得連任來說，至關重要。許多公衛專家和兒科醫生的確同意，讓孩子重返教室上課很重要，但他們也警告必須謹慎行事，且依科學證據擬定計畫。

教師工會指責川普將此議題政治化，置兒童和在校監督學生的成年人於危險之中。

儘管川普與CDC同步推動重開學校，但川普14歲幼子拜倫(Barron Trump)就讀在馬里蘭州波多馬克區的私立聖安德魯主教學校(St. Andrew`s Episcopal School)本周宣布，基於擔憂新冠病毒疫情，該校今秋不打算全面開放校園和恢復正常課程，下一學年可能採混合計畫，結合線上教學並允許學生以群組方式周期性返校。