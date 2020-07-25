疫情失控…港擬建方艙醫院 北京這麼說

香港新冠肺炎疫情失控，連日來新增本土確診病例屢創新高。港府計畫在亞洲博覽館興建「港版方艙醫院」，並已向內地尋求協助，北京也應允全力支持，將提供各種相關設備。

香港近期疫情嚴峻，7月10日至23日新增確診個案高達884宗，且許多確診者感染源不明。香港累計新冠肺炎確診人數已達2373例。

香港醫學會會董陳以誠認為，如香港每日持續有逾百宗確診個案，現有設施不出幾天就會超負荷，他認為港府應參考武漢興建「方艙醫院」。昨內地與港澳召開疫情防控視訊會議，中國國家衛健委黨組成員余豔紅表示，將提供必要支持。

另據文匯報報導，基督教聯合醫院則公布，港泰護老中心一名74歲確診男院友昨午12時48分離世，他9日入院，病情持續惡化，腎及肝功能出現衰竭。港泰護老中心群組累計有44人確診，至今4人不治，而香港已有16名確診者於公立醫院離世。