港增123確診、100初步確診 連3天創新高 多主婦長者
港府收緊限聚和社交距離措施至今約半個月，但香港新冠病毒疫情仍然處於上升趨勢，生署生防護中心昨日公布，香港再新增123宗確診個案及100宗初步確診，其中多達115名確診者是本土感染，數字連續三天創單日新高。
文匯報報導，在新增確診個案中，有53宗屬不明感染源頭，其中大部分為家庭主婦及長者。生防護中心傳染病處主任張竹君指出，不少家庭主婦或長者較少外出，主要的活動是到街巿買及到酒樓用膳，染疫反映病毒已深入社區，到街市買都有感染風險，呼籲家庭主婦減少買和飲茶次數，巿民也應盡量留在家中。
安老院再有長者離世
據報導，此外，再有安老院出現疫情。屯門康和護老中心一名女照顧者確診，同病區的18人被列為密切接觸者，當中1人已初步確診；大圍的救世軍隆亨長者之家新增一名院友確診，另有兩人初步確診，院舍其他長者昨撤離入住檢疫中心。慈雲山港泰護老中心則再增一名74歲男院友離世，令該院舍組累計有四名院友不治。一名上門照顧長者的服務員也確診，她傳染期內曾去過約三名長者家中。
昨日最少有四宗確診個案與長者或安老院相關，其中沙田隆亨邨榮心樓的救世軍隆亨長者之家繼早前清潔工及廚師染疫外，昨日證實多一名院友確診，兩院友則初步確診，其餘49名院友檢測結果呈陰性，隔離檢疫中。
報導稱，屯門康和護老中心是香港第三間出現疫情的安老院。該院舍約有90名院友，染疫的是52歲女照顧員，其家人早前確診，而她照顧的病區約有18名長者，另有5至6位同工。中心已向院友派樣本樽，院內昨有7至8人出現感冒病徵，當中一人初步確診。
新增個案還包括一名上門照顧長者的服務員，她居於慈雲山慈正邨，到過兩至三個家庭照顧長者。另一名早前曾協助將護老中心長者遷往薄扶林的人員也確診。
香港續有多名紀律部隊及其他政府部門人員染疫，昨日公布的新增個案中，包括一名駐守長洲的消防員確診，而兩名青衣南消防員則初步確診；入境事務主任協會主席黎偉生證實染疫，其妻早前已確診；選舉事務處一名負責選民登記後勤工作的常務助理也「中招」。另據明報，香港昨最少有9名公務人員確診或初步確診。
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