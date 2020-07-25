新聞評論／上萬船員免強制檢疫… 港海上和沙灘的新煩惱

在香港島西頭對面，有個美麗的小島叫南丫島，那本是港人假日休閒吃海鮮的地方，近日增添了新景，是多艘貨船環島而泊。與之同時香港另一景，是暑熱中本當人頭攢動的海濱泳灘，居然空無一人。

南丫島外泊的不是漁船，是傳出新冠肺炎疫症被要求海上隔離的貨船。按當局公布，有六名外籍船員經香港機場抵港，發現確診新型肺炎，現在有六艘貨船須停靠南丫島對開海面，船上共140人要在海上隔離，隔離期為14天。

昨天午間從港島海邊往南丫島方向望去，有20多艘貨船散泊於這一海域，多數甲板上看不見船員，船沒有任何動靜。據說這些船的船員多來自菲律賓、印度及印尼等地，這些地方被香港定性疫症高危地區，但此前船員來到香港可獲豁免隔離檢疫14天。

香港過去是自由港，也是國際航運中心，人和船進出自由，是以貨船多選在香港進行海員換班，一些海員會由外國乘飛機到香港登船。在疫症下，船員經香港機場入境時會檢疫，然後可在香港等船進港再換班。

香港海事處說，至今約有1萬多名船員獲豁免強制檢疫，但須遵守特定條件，包括留港期間要進行14天醫學觀察。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，輪船屬高風險，有的人士隨時染病，會加重本地醫療負荷。除了豁免強制檢疫，早前也有船員坐飛機抵港後留樣本做病毒檢測，但船員毋須等待化驗結果便可以離開，一旦最後確診，追蹤也有困難。