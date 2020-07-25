遼寧疫情跨省傳播 黑龍江吉林均現無症狀感染者
中國大陸遼寧省大連市22日傳出2019冠狀病毒疾病本土病例後，3天累計新增12例確診，更出現跨省擴散。據官方通報，截至發稿，黑龍江出現2例無症狀感染者，均為大連病例密切接觸者。
此外，吉林省也對遼寧大連相關疫情地區返回吉林人員進行主動篩查，截至24日午夜12時，共發現4例無症狀感染者，已對其密切接觸者及相關人員全部採取隔離管控措施。
北京日報微信公眾號昨晚統計，遼寧省鞍山市、黑龍江省海倫市和鶴崗市各增一例無症狀感染者，均為大連市2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例的密切接觸者。
央視新聞app（應用程式）今天則報導，7月24日0時至午夜12時，經吉林省主動篩查大連相關疫情地區返回吉林人員，發現4例無症狀感染者，已對其密切接觸者及相關人員全部採取隔離管控措施。
吉林省人民政府新聞辦公室今天則在官方微信公眾號公布長春、遼源兩地無症狀感染者相關情況及行程軌跡。這些人員均為大連市病例的密集接觸者。
大連市昨天下午也召開疫情防控記者會，宣布即日起，大連市人員原則上實施非必要不離開大連，確需離大連者，須持7日內核酸檢測陰性證明。
大連這次爆發疫情的源頭為「大連凱洋」海鮮加工廠，疾控部門在廠方多處地區採集到病毒核酸陽性反應。當局昨天也要求冷藏冷凍肉品、海產品企業或場所從業人員盡快實施核酸檢測。
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