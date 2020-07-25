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東京餐廳為社交距離貼心擺放假人 網友驚：是麥奇一家！
新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，日本東京近日疫情嚴峻，已經連續4天逾200例、也是連續16天逾百例，累積病例數1萬680例，東京北區赤羽一間中式料理餐廳為了維持安全社交距離，貼心地用假人來隔離彼此，但不少網友也開玩笑表示「是麥奇（OH!Mikey）一家！」。
因疫情關係，日本東京北區赤羽一間中式料理餐廳「麒麟菜館」修改了營業方式，確保來用餐的客人能夠維持安全的社交距離，店家貼心的用假人來隔離彼此，本來有88席的容量，目前目測大概剩不到50席的位子。
網友看到也說「中式餐廳的客群範圍很廣，所以假人也配合情境推出歪國小孩造型」、「這好像美國核爆測試小鎮」、「當隔壁桌假人的餐點比你早到」、「隔天開店，大家都換了位置」、「麥奇主題餐廳，神作」、「終於可以見到麥奇一家人」也有人覺得「怕，我晚上會做惡夢」、「嚇人」、「恐怖蠟像館」。
OH!Mikey(麥奇一家)是一部由人形模特兒進行拍攝的短劇，最早從2002年在大阪電視台播出，也曾在美國、加拿大、義大利、韓國等國播出，演員全由不會動且姿勢固定的模特兒進行拍攝，透過工作人員來變換動作，再加上配音員聲音演出，劇情內容通常有濃厚的黑色幽默風格。
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