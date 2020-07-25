印度超過3萬人染疫不治 超越法國登全球第6高

根據官方數據，印度截至24日達3萬601人感染新冠肺炎不治，已超越法國，單日並新增近5萬人確診。

印度單日增4.9萬人確診

中央社引述法新社報導，印度24日新增4萬9310人確診、740人染疫病故。境內疫情死亡人數躍居全球第6高，染疫人數近130萬，成為全球確診病例第3高國家。然而，許多專家表示，由於印度篩檢率低，因此實際染疫人數應更高。一項由印度政府委託的研究顯示，首都新德里近1/4的人已確診，此數據幾乎是官方公布數字的40倍。

墨西哥增8438例單日新高

墨西哥衛生部24日表示，新增8438人感染新冠肺炎確診，創下單日新增病例紀錄。境內累計確診人數來到37萬712人，超越秘魯排名全球第6高，累計4萬1908人死亡。

巴西研究人員24日發布的研究報告顯示，羥氯奎寧對新冠肺炎輕中症患者並無療效；此消息也直接打臉積極推廣使用羥氯奎寧的巴西總統波索納洛。

大阪增149例創新高

日本境內疫情持續延燒，24日新增726起確診，其中包括東京260例、連續4天逾200例，大阪新增149例，創疫情爆發以來單日新高紀錄。

駐日美軍24日也透過臉書公布，駐沖繩美軍新增41例確診，累計204例確診，大幅超過沖繩本地164例。其中以普天間機場最為嚴重，累計110例占美軍病例逾半數。