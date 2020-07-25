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歐洲病例激增…比利時解封喊停 法國強制檢測16國入境客

世界日報 / 編譯中心╱綜合24日電
歐洲疫情捲土重來。 歐新社
歐洲疫情捲土重來。 歐新社

歐洲累計新冠肺炎染疫人數23日跨越300萬門檻，占全球逾1500萬人確診的1/5；此外，迄今全球共60多萬人不治，歐洲就占了20多萬人，是全球最多。世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處24日對歐洲病例增速再度加快表達憂心，同時表示，各國如有必要，應該實施更嚴格的限制措施。

比利時 8月進一步解封煞車

比利時7月13日至19日平均值每天新增193例，為連續13天增加，另7月20日初估單日高達370人確診，是5月中旬以來的單日新高。據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計，比利時至24日共有6萬4754例確診、死亡9812例；另過去14天每10萬人有19.4個案例，高出德國的7.2及法國的13.9例。此外，一名確診的3歲女童近日病逝，成為比國最年輕死亡病例。

因第二波疫情回升，比利時總理威爾梅斯23日宣布8月進一步解封計畫喊停，另採取更多預防措施，包括自7月25日起，露天市場及人潮密集的購物街道也必須戴口罩；消費者在餐飲場所走動時，也必須戴口罩，不配合者可處250歐元（約291美元）。

此外，法國疫情復燃速度也激增，23日新增確診人數飆破1000，過去1周更新增3589人確診，比上一周增加27%。衛生部表示，病毒傳染速度已經連續3周增加。

總統馬克宏24日召開防疫會議，總理卡斯克特斯隨後視察戴高樂機場，並宣布最晚自8月1日起，從美國等16個「疫情高風險」國家入境法國的旅客，必須出示72小時內的病毒檢測陰性證明，或是接受現場強制病毒檢測。

這16個國家包括美國、印度、阿爾及利亞、土耳其、以色列、巴西、南非、卡達等。若旅客檢測結果為陽性，患者必須自我隔離14天。卡斯克特斯也呼籲國人不要前往加泰隆尼亞地區；他說，法國與西班牙正在協調如何能最大幅度地減少兩國人民的流動。

俄國增5811確診 總數破80萬

俄羅斯當局24日通報新增5811人確診，累計80萬849人感染；並新增154人病故，累計1萬3046人不治。「莫斯科時報」報導，相較於其他疫情嚴重的國家，俄國的死亡人數仍維持相當低，引發外界懷疑當局可能低報數據。

莫斯科計畫在8月1日重新開放劇場和電影院。目前在莫斯科，進商店和搭乘公眾運輸必須強制佩戴口罩，但在大街上則不必要。

新冠肺炎 COVID-19

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