深圳暫停認可香港隔離醫學觀察 防新冠肺炎傳入

隨著香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續擴散，中國大陸廣東省深圳市加強對港防疫措施，深圳市政府口岸辦公室今天宣布暫停實施深港互認隔離醫學觀察政策。

根據這項互認政策，在港完成強制檢疫14天隔離並在其後的24小時內入境深圳的人，只需接受14天隔離醫學觀察。相對的，港方也給予深圳入境人士同樣對待。

深圳當局暫停上述互認政策後，今後由香港入境深圳的人，即使在港完成14天檢疫隔離，進入深圳後要再次接受14天檢疫隔離，而非醫學觀察。

檢疫隔離是在指定的地方接受檢疫隔離，不能外出；醫學觀察則只是接受衛生部門的一些防疫規定，比如戴口罩及定時通報體溫，但可自由行動。

深圳當局除了暫停與香港的互認醫學觀學政策外，上週也突然規定，自7月17日起，所有經深圳灣口岸或港珠澳大橋入境廣東的人，必須持有港府認可機構發出的72小時內有效的核酸檢測陰性證明，入境後也要接受14天強制檢疫。

當局只批准部分人豁免權，包括公務商務人員、跨境司機、跨境學生，以及符合廣東、香港和澳門三地隔離互認政策的人。