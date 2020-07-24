大連新增9病例 衛生官員要求拒吃生海鮮
中國遼寧省大連市今天發布，截至24日下午3時，再新增確診病例9例，全都是同一家海鮮公司的員工。大連市衛健委提醒民眾，「不喝生水，堅決不生吃海產品」。
新京報報導，大連市政府新聞辦下午舉行大連新冠肺炎疫情防控工作第20次集中發布。會上宣布，23日至24日下午3時，大連市新增確診病例9例、無症狀感染者27例，均為密切接觸者中檢出的，累計報告本地確診病例12例。
這9例都是從無症狀感染者轉為確診病例，也都是大連凱洋世界海鮮股份有限公司員工。
大連市昨天召開會議，宣告要「迅速進入戰時狀態，全力以赴、全民動員，堅決遏制疫情蔓延」。全市人員原則上實施非必要不離開大連，必需離開的，須持7日內核酸檢測陰性證明。
據半島晨報，大連市衛健委昨天要求民眾增強疫情防範意識，除了在公共場所內佩戴口罩、保持手衛生和社交安全距離，也要求用餐吃熟食，不喝生水，堅決不生吃海產。
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