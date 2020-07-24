快訊

女大生露下體「想紅」：女性的解放 要由女性自己決定

大連新增9病例 衛生官員要求拒吃生海鮮

中央社 / 台北24日電

中國遼寧省大連市今天發布，截至24日下午3時，再新增確診病例9例，全都是同一家海鮮公司的員工。大連市衛健委提醒民眾，「不喝生水，堅決不生吃海產品」。

新京報報導，大連市政府新聞辦下午舉行大連新冠肺炎疫情防控工作第20次集中發布。會上宣布，23日至24日下午3時，大連市新增確診病例9例、無症狀感染者27例，均為密切接觸者中檢出的，累計報告本地確診病例12例。

這9例都是從無症狀感染者轉為確診病例，也都是大連凱洋世界海鮮股份有限公司員工。

大連市昨天召開會議，宣告要「迅速進入戰時狀態，全力以赴、全民動員，堅決遏制疫情蔓延」。全市人員原則上實施非必要不離開大連，必需離開的，須持7日內核酸檢測陰性證明。

據半島晨報，大連市衛健委昨天要求民眾增強疫情防範意識，除了在公共場所內佩戴口罩、保持手衛生和社交安全距離，也要求用餐吃熟食，不喝生水，堅決不生吃海產。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

販售違法添加物浸泡海鮮 台南水產行遭勒令停業

時隔一百餘天大連出現確診 昨宣布進入戰時狀態

海底薰衣草、絕美玄武岩！ 與眾不同的「澎湖旅行」這麼玩才對味~

澎湖現流仔上桌！ 寶成裕元花園酒店推出專機空運海鮮

相關新聞

加勒比海度假村重啟 但不歡迎這國人

加勒比海的海灘與度假村已開始接待國際旅客，但美國人則備受冷落，因為當地政府擔心他們可能散布新冠肺炎。

時隔一百餘天大連出現確診 昨宣布進入戰時狀態

時隔111天，遼寧省大連市再度出現新冠肺炎確診案例。昨日大連宣布進入戰時狀態，關閉中風險地區網咖等密閉場所。

印度疫情死亡人數破3萬 超越法國全球第6高

印度官方數據今天顯示，境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治人數達3萬601人，已超越法國，單日新增近5萬...

香港最新一波新冠肺炎疫情 可能源自機師海員

香港自本月初起爆發新一波新冠肺炎疫情，此前已有10多天沒有本土感染個案；有醫學專家指出，新一波疫情可能源自機組人員或海員

香港昨新增123例確診 北京：將提供必要支持

香港新冠肺炎確診再創單日新高，23日新增123例確診，其中115例為本土個案，53例源頭不明。大陸與港澳召開疫情防控視訊...

叔父在美染疫亡… 饒毅：若他在中國，能被治癒

紐約時報評論版22日刊登了首都醫科大學校長饒毅的署名文章「我在武漢的親戚挺過來了，但在紐約的叔叔去世了」，文中提到美國本有機會努力降低感染率和病死率，汲取中國抗疫經驗，但美國沒有這麼做。他說，如果他的叔叔在武漢，那麼他是能被治癒的，「在今天，美國不再是一個好的選擇」。

胃藥治新冠？川普政府急砸2100萬研究又停擺 挨轟

川普政府4月中旬花下近2100萬元、用來研究常見的胃灼熱非處方藥保胃健(Pepcid，主要成分是法莫替丁famotidine)能否用來治療新冠肺炎，此研究計畫已宣告停擺，還被政府內部員工爆料指控該研究涉及利益衝突和不端行為。

華州10月大男嬰突高燒 新冠檢測陽性

新冠病毒對兒童的侵害也逐漸浮現，華盛頓州一名年僅十個月的男嬰上周高燒到華氏105度時被母親送急診；醫師為男嬰診斷結果為膀胱發炎，但後來收到醫院通知，男嬰新冠病毒檢測呈現陽性；佛羅里達州普南郡(Putnam Couty)一名九歲女童感染新冠病毒之後不治，創下州內染疫死亡最年輕案例。

民調：四分之三民眾 支持強制戴口罩防疫

根據美聯社公共事務研究中心(The Associated Press-NORC)23日公布的民調顯示，美國四分之三的民眾支持外出應強制戴口罩的規定；民調結果反應民眾在確診人數不斷增加之際，防疫警戒心提高，而猶他州鹽湖城面對疫情的現況，更佐證了民眾對口罩防疫的認知。

美國新冠確診破400萬！每小時新增2600例 全球最快

美國新冠肺炎確診病例23日跨過400萬，平均每小時新增逾2600例，為全球最高；德州、佛州確診激增外，墨西哥灣岸區三州疫情業急速升溫；川普總統23日更扭轉立場，表示部分學校恐需要延後秋季復學。

中國防疫放寬 有條件開放入境7天後轉居家隔離

中國國家衛健委23日宣布放寬防疫措施，入境人員已完成遠端核酸檢測，且當地具備封閉轉運管理條件、居家隔離條件，且能進行社區...

韓國難防境外感染 俄籍漁船驚現32人群聚感染

韓國中央防疫對策本部通報，境內確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增41例；一艘停靠在釜山港的俄...

熱門新聞

羅文嘉：民進黨世俗化 我已不再熟悉

陳菊也入榜！李眉蓁論文案延燒 政治人物論文點閱增

當年論文如何產出？李眉蓁：同學間相互提供資料

陳柏惟批國民黨正名只出嘴 孫大千：獨派懦弱只給浴缸

李眉蓁痛哭放棄碩士 網友：蔡英文連回8次「Errrr...」

中山大學證實 李眉蓁論文與二人高度相似

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。