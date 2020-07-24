大連新增9病例 衛生官員要求拒吃生海鮮

紐約時報評論版22日刊登了首都醫科大學校長饒毅的署名文章「我在武漢的親戚挺過來了，但在紐約的叔叔去世了」，文中提到美國本有機會努力降低感染率和病死率，汲取中國抗疫經驗，但美國沒有這麼做。他說，如果他的叔叔在武漢，那麼他是能被治癒的，「在今天，美國不再是一個好的選擇」。

2020-07-24 16:51