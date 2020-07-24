香港最新一波新冠肺炎疫情 可能源自機師海員

香港自本月初起爆發新一波新冠肺炎疫情，此前已有10多天沒有本土感染個案；有醫學專家指出，新一波疫情可能源自機組人員或海員。

香港今天新增123宗確診個案，當中的8宗輸入個案中，4人是海員，分別來自菲律賓和印度。

官方海事處向媒體表示，疫情發生至今，約有1萬多名來港船員獲豁免強制檢疫病毒，只是遵守某些規定，包括接受14天醫學監察，但沒有隔離。

除了海員外，飛機的機組人員也獲豁免接受病毒檢測。

本月初以來，有不少機組人員入境後確診感染新冠肺炎。為此，當局早前已要求入境的機組人員和海員須接受病毒檢測。

本月初至今，本地確診個案已超過1000宗，其中8成為本地感染，計程車司機更是染疫的高危險群。

大公報今天引述香港大學醫學院院長梁卓偉說，新一波疫情源頭可能是早前豁免檢疫的機組人員和海員，他們把病毒帶入社區。

梁卓偉說，港大分析了部分近日確診患者的病毒基因排序，發現病毒與5、6月的本地個案病毒不同，相信不是早前本地個案的蔓延，而是源於輸入個案，且最少有3個源頭。

他估計，源頭可能是早前獲豁免檢疫的機組人員或海員，部分人搭乘計程車到酒店時把病毒傳給計程車司機，再經由餐館交叉感染。

他指出，政府已要求由機組人員及海員接受病毒檢測，相信有助於堵塞漏洞。