香港新冠肺炎持續擴散 新增123病例再創紀錄

新冠肺炎持續在香港社區擴散，今天新增123宗，其中115宗為本地傳播病例，餘下8宗為海外輸入。香港連續3天每日新增確診都超過100人。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會上說，這些新增個案中，部分與之前的傳播組群及餐館等場所有關，但有一半無法追查病源。

她說，當前疫情趨勢仍然向上，情況令人擔憂，因為有很多社交活動難以追查，而醫院的處理能力也到了極限，如果疫情再惡化，恐怕難以應對。

因此，她呼籲市民合作防疫，未來兩週不要外出，減少見面。

連日來，香港各區都出現新冠肺炎病例，顯示病毒已在各區擴散，而且每天新增人數持續打破紀錄，情況令人憂心。

在今天新增的病例中，最令市民關注的是新界大圍隆亨邨一家老人院出現疫情，院內有老人、清潔工及廚師相繼確診新型肺炎。

衛生部門已派人到老人院進行清潔及消毒。月初以來，本地已有多家老人院爆發疫情。

本地新冠肺炎確診個案累計至今有2372宗，其中16人死亡，都是老人或長期病患。今天有報導指出，香港最新一波疫情所以爆發，源自海外來港的機師及海員，此前這些人入境時獲豁免檢疫。