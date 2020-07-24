叔父在美染疫亡… 饒毅：若他在中國，能被治癒

紐約時報評論版22日刊登了首都醫科大學校長饒毅的署名文章「我在武漢的親戚挺過來了，但在紐約的叔叔去世了」，文中提到美國本有機會努力降低感染率和病死率，汲取中國抗疫經驗，但美國沒有這麼做。他說，如果他的叔叔在武漢，那麼他是能被治癒的，「在今天，美國不再是一個好的選擇」。

觀察者網報導，饒毅介紹了自己家族的歷史，在國民黨敗退台灣以後，饒毅全家人天各一方，他的父親留在了大陸學習醫學，他的叔叔則去了美國定居。

饒毅的叔叔是他們家族第一位美國公民，他於1970年代後期到舊金山，被美國的發達所吸引。饒毅的父親也前去留學，他的父親在舊金山加州大學醫學院心血管研究所進修一年，並將研究成果帶回中國。他一直非常感謝加州大學給他的培訓以及美國人民對他的善良和慷慨。

饒毅表示，蘇聯解體後，美國模式似乎是唯一可行的模式。而饒毅本人也在90年代申請了美國公民。饒毅的子女在美國出生。但在911事件發生以後，饒毅開始懷疑美國「世界燈塔」的地位，於是他2011年放棄了美國國籍。

饒毅寫道，他們全家在武漢的12個親戚都安然無恙度過疫情，而他卻在5月收到了紐約叔叔的死訊。饒毅的的叔叔厚華是藥劑師，可能是被取藥的病人感染了。感染三月後，厚華病了兩個多月，上了呼吸機，但在最後十天被認為不可治癒後，他被紐約的醫院放棄治療。厚華享壽74歲，死在了當今世界軍事上最強大、經濟上最富裕、醫學上最先進的國家。

饒毅表示，他學醫的父親沒有預料到，比自己年輕15歲的弟弟會逝於自己研究的呼吸系統疾病。在文章的最後，饒毅寫道，如果他的叔叔在武漢，那麼他是能被治癒的，「在今天，美國不再是一個好的選擇」。