美國新冠確診破400萬！每小時新增2600例 全球最快

美國新冠肺炎確診病例23日跨過400萬，平均每小時新增逾2600例，為全球最高；德州、佛州確診激增外，墨西哥灣岸區三州疫情業急速升溫；川普總統23日更扭轉立場，表示部分學校恐需要延後秋季復學。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)數據，截至23日晚間，全球新冠肺炎確診1542萬9889例，死亡63萬1680例，美國確診402萬8741例，死亡14萬4072例。

每82個美國人 至少1人染疫

美國自1月出現確診首例以來，花98天達到確診100萬例；但僅花16天就從300萬例增加至400萬例，這個數字顯示82名美國人中，至少會有一人會在疫情期間遭感染，而且全國平均每小時就新增逾2600各確診病例，速度居全球之冠。

疫情在美國南部肆虐，德州和佛州確診大增吸引全球關注，佛州23日宣布，新冠肺炎單日死亡新增173例，23日上午僅剩15.67%可用急診病床。

阿拉巴馬州、路易斯安納州和密西西比州的疫情也開始惡化，阿州新冠肺炎22日死亡新增61例，確診新增2390例，兩者皆創單日新高；路州人均感染數超越紐約州；密州死亡率新增速度為全國最快幾州之一。

另外根據紐約時報資料庫，加州22日新冠確診和死亡新增案例皆創新高，密蘇里州、北達科他州和西維吉尼亞州新冠確診也創單日新高。

川普取消佛州共和黨全代會

川普過去一周不斷改變對應對疫情的立場，除了鼓勵美國人遵守防疫措施與戴口罩，也在23日疫情記者會表示，由於確診持續大增，部分學校秋季可能需要延後復學數周，這將交由州長決定；有別於他前一日表示，若學校拒絕復學，他可能扣留發給學校的聯邦教育經費。

川普23日表示，他已要求國會在下一波疫情紓困案中提供1050億元給學校；如果學校未復學，這筆錢應轉協助家長作為其他教育選擇之用。

川普23日在白宮也宣布取消共和黨全國黨代表大會8月24日在佛州傑克森維爾舉辦的部分活動；他說，「我將以不同形式發表大會演說，但我們不會有擁擠的大型活動，現在並非這麼做的理想時機。」