民調：四分之三民眾 支持強制戴口罩防疫

根據美聯社公共事務研究中心(The Associated Press-NORC)23日公布的民調顯示，美國四分之三的民眾支持外出應強制戴口罩的規定；民調結果反應民眾在確診人數不斷增加之際，防疫警戒心提高，而猶他州鹽湖城面對疫情的現況，更佐證了民眾對口罩防疫的認知。

民調顯示，支持強制戴口罩的民眾以民主黨人居多，比率約89%，但共和黨人中仍有58%的人支持；此外，95%的民主黨人和75%的共和黨人皆表示，只要走出家門他們就會戴上口罩；整體來說，86%的民眾支持戴口罩，比5月的73%又多成長一些。

約一半的民眾也表示，對疫情傳播的速度可能影響自己或家人，感到極度或非常擔心，這部分雖與3月的調查結果相去不遠，但和6月的32%相比卻增加許多；相對共和黨人，民主黨支持者更容易為疫情感到緊張和焦慮，但雙方都對確診人數增長的情勢感到堪憂。

猶他州是美國對抗新冠肺炎疫情飆升的多州之一，但官員22日透露，鹽城湖市疫情並未惡化，多虧了一個月前強制戴口罩的規定。

共和黨領導的猶他州並無全州口罩禁令且蒙面仍具爭議，但共和黨籍州長赫伯特(Gary Herbert)允許鹽城湖郡的民主黨領導人頒布口罩規定後，該郡的確診人數穩定下降。

鹽城湖郡市長珍妮‧威爾遜(Jenny Wilson)說：「今日，我們分享的數據顯示，戴口罩等防疫措施成效良好，這些舉動保護了生命、健康並穩定預防疫情擴散。」

鹽城湖郡的確診病例已降至6月的情況，但該州確診在同樣的時間內倍增；鹽城湖郡過去的確診比率占猶他州的60%，但現在已降至40%；猶他州人口約320萬，其中三分之二住在鹽城湖郡。

健康專家表示，口罩可以防疫，也是重啟經濟活動或學生返校的關鍵。

批評者則辯稱，地方政府強制戴口罩的規定凌駕州長職權。

美國過半州都已強制戴口罩，川普總統21日重申戴口罩防疫的要求。