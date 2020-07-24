胃藥治新冠？川普政府急砸2100萬研究又停擺 挨轟

川普政府4月中旬花下近2100萬元、用來研究常見的胃灼熱非處方藥保胃健(Pepcid，主要成分是法莫替丁famotidine)能否用來治療新冠肺炎，此研究計畫已宣告停擺，還被政府內部員工爆料指控該研究涉及利益衝突和不端行為。

在吹哨者聯邦生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)前局長布萊特(Rick Bright)舉報投訴後，美聯社取得政府內部紀錄採訪報導指出，儘管沒有任何公開數據或研究顯示大劑量的法莫替丁可有效治療新冠病毒，但川普政府仍撥鉅款資助此研究。

美聯社指出，Pepcid計畫凸顯外界批評川普政府對科學研究及反貪腐規範的漫不經心，這些法規旨在防止官員將納稅人的錢，拿去資助政治親信或未經嚴格科學審視的研究。

吹哨者布萊特指出，全案是衛生與公共服利部(HHS)助理部長凱德雷(Robert Kadlec)在沒有科學監督情況下匆匆達成交易；政府的資助決策缺乏數據依據，也沒有任何潛在證據可支持數百名COVID-19患者使用法莫替丁進行臨床試驗。

克里夫蘭診所心臟病專家、食品藥物管理局(FDA)常務顧問尼森(Steven Nissen)說：「支持該試驗的證據非常薄弱，這種試驗非常浪費時間和金錢。」

諾斯韋爾醫療中心發言人利巴西(Matthew Libassi)拒絕評論此投訴；他說：「有關法莫替丁試驗，我們相信它建立在可靠的科學基礎上。」

分子病毒學家馬龍(Robert Malone)則表示，Alchem製藥公司贏得Pepcid合約時，他擔任公司首席醫療長，是第一個提出Pepcid可能可以有效對抗COVID-19想法的人。

馬龍說，他1月4日接到在中國工作的美國醫生同僚卡拉漢(Michael Callahan)電話，卡拉漢向他提到這種引起嚴重呼吸道疾病的新病毒。馬龍隨後通過電腦模型計算出此病毒的遺傳序列，並尋找已獲批准、可能阻止病毒傳播的藥物。結果，法莫替丁名列前茅。

卡拉漢後來將此想法告訴凱德雷。3月20日，凱德雷寫信給諾斯韋爾醫療中心執行副總裁，要他與卡拉漢一起為Pepcid試驗計畫，擬定合同建議和預算草案。