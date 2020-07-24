快訊

【今日精摘】高溫39.7度刷新5紀錄／新增3例菲國境外移入

三倍券發放成本比消費券多2.9億 洪孟楷：比扯鈴還扯

華州10月大男嬰突高燒 新冠檢測陽性

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

新冠病毒對兒童的侵害也逐漸浮現，華盛頓州一名年僅十個月的男嬰上周高燒到華氏105度時被母親送急診；醫師為男嬰診斷結果為膀胱發炎，但後來收到醫院通知，男嬰新冠病毒檢測呈現陽性；佛羅里達州普南郡(Putnam Couty)一名九歲女童感染新冠病毒之後不治，創下州內染疫死亡最年輕案例。

住在華盛頓州斯波坎谷(Spokane Valley)的婦人泰莎‧伍德沃斯(Tessa Woodworth)接受華州地方電視台KING5專訪時說，兒子朱利安(Julian)平日精力十足，日前卻顯然有氣無力，讓她警覺到狀況不對。

她說，朱利安從15日晚間開始不吃飯，16日開始發燒，體溫驟升到101度，還嚴重嘔吐，極度虛弱。

等到朱利安高燒飆升至華氏105度，伍德沃斯立即將他帶到醫院急診，院方也為朱利安進行新冠病毒檢測；伍德沃斯指出，急診醫師診斷結果為膀胱發炎，離開醫院時病毒檢測報告尚未出爐，返家後才收到醫院傳來的確診報告。

她說，朱利安的尿液當中查出病毒，但由於病毒非常奇特，醫療團隊無法確定病因為何，也不確定應該如何治療；一名醫師告知，朱利安高燒應該是新冠病毒所致，不是膀胱發炎。

華盛頓州出現少數「兒童多系統炎症反應綜合症」(multisystem inflammatory syndrome - children，縮寫MISC)案例，孩童感染新冠病毒後，身體不同部位開始發炎，例如心臟、腎臟、腦部、眼部或腸胃系統；醫界對此症的發病原因仍無法確知。

伍德沃斯表示，醫師並未提到朱利安可能是「兒童多系統炎症反應綜合症」，「感覺非常可怕，也充滿挫折感，因為我們對於寶寶為何發高燒，始終無法得到清楚的答案。」

身為新手媽媽的她說，朱利安已經逐漸恢復，讓她感到非常欣慰。

佛羅里達大學健康中心(University of Florida Health)小兒科醫師拉索爾則指出，孩童感染新冠病毒之後，大多在四周到六周後出現「兒童多系統炎症反應綜合症」的併發症，病況相當嚴重；根據統計，佛州爆發疫情以來，迄今已有五名兒童染疫喪生

根據佛羅里達州衛生廳紀錄，家屬表示九歲女童感染病毒與旅遊無關，女童也不曾與任何確診患者有過接觸。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

全球1500萬人染疫美國占四分之一 拉美巴西最慘

玻利維亞5天內在路邊、民宅找到400屍 8成5染疫

里山動物列車2.0掰掰！8月2日走入歷史 行駛班次一次看

疫情又起 華盛頓州不排除二度封城

相關新聞

時隔一百餘天大連出現確診 昨宣布進入戰時狀態

時隔111天，遼寧省大連市再度出現新冠肺炎確診案例。昨日大連宣布進入戰時狀態，關閉中風險地區網咖等密閉場所。

香港昨新增123例確診 北京：將提供必要支持

香港新冠肺炎確診再創單日新高，23日新增123例確診，其中115例為本土個案，53例源頭不明。大陸與港澳召開疫情防控視訊...

叔父在美染疫亡… 饒毅：若他在中國，能被治癒

紐約時報評論版22日刊登了首都醫科大學校長饒毅的署名文章「我在武漢的親戚挺過來了，但在紐約的叔叔去世了」，文中提到美國本有機會努力降低感染率和病死率，汲取中國抗疫經驗，但美國沒有這麼做。他說，如果他的叔叔在武漢，那麼他是能被治癒的，「在今天，美國不再是一個好的選擇」。

胃藥治新冠？川普政府急砸2100萬研究又停擺 挨轟

川普政府4月中旬花下近2100萬元、用來研究常見的胃灼熱非處方藥保胃健(Pepcid，主要成分是法莫替丁famotidine)能否用來治療新冠肺炎，此研究計畫已宣告停擺，還被政府內部員工爆料指控該研究涉及利益衝突和不端行為。

華州10月大男嬰突高燒 新冠檢測陽性

新冠病毒對兒童的侵害也逐漸浮現，華盛頓州一名年僅十個月的男嬰上周高燒到華氏105度時被母親送急診；醫師為男嬰診斷結果為膀胱發炎，但後來收到醫院通知，男嬰新冠病毒檢測呈現陽性；佛羅里達州普南郡(Putnam Couty)一名九歲女童感染新冠病毒之後不治，創下州內染疫死亡最年輕案例。

民調：四分之三民眾 支持強制戴口罩防疫

根據美聯社公共事務研究中心(The Associated Press-NORC)23日公布的民調顯示，美國四分之三的民眾支持外出應強制戴口罩的規定；民調結果反應民眾在確診人數不斷增加之際，防疫警戒心提高，而猶他州鹽湖城面對疫情的現況，更佐證了民眾對口罩防疫的認知。

美國新冠確診破400萬！每小時新增2600例 全球最快

美國新冠肺炎確診病例23日跨過400萬，平均每小時新增逾2600例，為全球最高；德州、佛州確診激增外，墨西哥灣岸區三州疫情業急速升溫；川普總統23日更扭轉立場，表示部分學校恐需要延後秋季復學。

中國防疫放寬 有條件開放入境7天後轉居家隔離

中國國家衛健委23日宣布放寬防疫措施，入境人員已完成遠端核酸檢測，且當地具備封閉轉運管理條件、居家隔離條件，且能進行社區...

韓國難防境外感染 俄籍漁船驚現32人群聚感染

韓國中央防疫對策本部通報，境內確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增41例；一艘停靠在釜山港的俄...

還沒病死就先餓死？這國家的糧食危機比疫情可怕

截至7月中，非洲確診的新冠肺炎（COVID-19）病患超過70萬，死亡人數約為1萬5千多人，死亡率約為2%，若把非洲當作一個國家看待，感染人數是全球第五。乍聽好像相當恐怖，但非洲病例數可能是統計學上的離群值，因為非洲人口佔世界的17%，卻僅佔總病例的4.7%和死亡率的2.3%。

大陸昨新增21例確診 本土15例

大陸昨日新增確診21例，其中境外輸入有6例，本土病例15例，分別來自新疆13例與遼寧2例；無新增死亡病例；新增疑似病例1...

圖表看疫情／全球確診逾1543萬例 港本土病例創新高傳建方艙醫院

根據美國約翰霍普金斯大學的數據，截至台灣時間24日9時左右，全球新冠肺炎病例超過1,543萬例，逾63.1萬人死亡。

熱門新聞

羅文嘉：民進黨世俗化 我已不再熟悉

陳菊也入榜！李眉蓁論文案延燒 政治人物論文點閱增

當年論文如何產出？李眉蓁：同學間相互提供資料

陳柏惟批國民黨正名只出嘴 孫大千：獨派懦弱只給浴缸

論文抄襲疑雲 通靈少女曝關鍵人物：李眉蓁很無辜

李眉蓁痛哭放棄碩士 網友：蔡英文連回8次「Errrr...」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。