華州10月大男嬰突高燒 新冠檢測陽性

新冠病毒對兒童的侵害也逐漸浮現，華盛頓州一名年僅十個月的男嬰上周高燒到華氏105度時被母親送急診；醫師為男嬰診斷結果為膀胱發炎，但後來收到醫院通知，男嬰新冠病毒檢測呈現陽性；佛羅里達州普南郡(Putnam Couty)一名九歲女童感染新冠病毒之後不治，創下州內染疫死亡最年輕案例。

住在華盛頓州斯波坎谷(Spokane Valley)的婦人泰莎‧伍德沃斯(Tessa Woodworth)接受華州地方電視台KING5專訪時說，兒子朱利安(Julian)平日精力十足，日前卻顯然有氣無力，讓她警覺到狀況不對。

她說，朱利安從15日晚間開始不吃飯，16日開始發燒，體溫驟升到101度，還嚴重嘔吐，極度虛弱。

等到朱利安高燒飆升至華氏105度，伍德沃斯立即將他帶到醫院急診，院方也為朱利安進行新冠病毒檢測；伍德沃斯指出，急診醫師診斷結果為膀胱發炎，離開醫院時病毒檢測報告尚未出爐，返家後才收到醫院傳來的確診報告。

她說，朱利安的尿液當中查出病毒，但由於病毒非常奇特，醫療團隊無法確定病因為何，也不確定應該如何治療；一名醫師告知，朱利安高燒應該是新冠病毒所致，不是膀胱發炎。

華盛頓州出現少數「兒童多系統炎症反應綜合症」(multisystem inflammatory syndrome - children，縮寫MISC)案例，孩童感染新冠病毒後，身體不同部位開始發炎，例如心臟、腎臟、腦部、眼部或腸胃系統；醫界對此症的發病原因仍無法確知。

伍德沃斯表示，醫師並未提到朱利安可能是「兒童多系統炎症反應綜合症」，「感覺非常可怕，也充滿挫折感，因為我們對於寶寶為何發高燒，始終無法得到清楚的答案。」

身為新手媽媽的她說，朱利安已經逐漸恢復，讓她感到非常欣慰。

佛羅里達大學健康中心(University of Florida Health)小兒科醫師拉索爾則指出，孩童感染新冠病毒之後，大多在四周到六周後出現「兒童多系統炎症反應綜合症」的併發症，病況相當嚴重；根據統計，佛州爆發疫情以來，迄今已有五名兒童染疫喪生

根據佛羅里達州衛生廳紀錄，家屬表示九歲女童感染病毒與旅遊無關，女童也不曾與任何確診患者有過接觸。