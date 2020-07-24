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中國防疫放寬 有條件開放入境7天後轉居家隔離

中央社 / 台北24日電

中國國家衛健委23日宣布放寬防疫措施，入境人員已完成遠端核酸檢測，且當地具備封閉轉運管理條件、居家隔離條件，且能進行社區精準管控者，方可在入境7天後，從集中隔離轉為居家隔離。

據中國國家衛生健康委員會疾病預防控制局官網昨天公告，中國國務院應對新型冠狀病毒肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情聯防聯控機制綜合組23日下發通知。

其中第二項要求，對完成遠端核酸檢測的入境人員，具備封閉轉運管理條件、居家隔離條件（有獨立房間和獨立衛浴）並能進行社區精準管控的，可在自願基礎上實施「7+7」、「2+1」集中隔離醫學觀察措施。

通知稱，入境人員在入境口岸接受海關核酸檢測後，在入境地集中隔離7天並自費進行核酸檢測（原則在進入集中隔離醫學觀察點的第5天），檢測結果陰性者可轉居家隔離7天，並於隔離期滿14天後，自願自費進行一次核酸檢測。

通知也提到，入境人員應當按照規定要求，進行登機前核酸檢測。各地要繼續落實入境人員核酸檢測、移交管理等工作要求，確保人員入境後按照規定進行轉運和集中隔離醫學觀察。

通知稱，隔離條件能夠滿足入境人員集中隔離需求的入境口岸城市，可繼續對入境人員實施14天集中隔離醫學觀察，並進行2次核酸檢測。

通知並表示，對居家隔離期間出現異常症狀者和居家隔離結束後核酸檢測陽性者，按照規定及時送定點醫療機構排查診治。排查結果為疑似病例、確診病例、無症狀感染者的，對其密切接觸者進行集中隔離醫學觀察。

綜合陸媒報導，上海官方昨天已宣布，入境上海者若符合相關條件，在集中隔離7天後可轉為居家隔離7天。目的地為江蘇、浙江和安徽三省的旅客也適用本措施，但前往其他省市者仍須集中隔離14天。

新冠肺炎 COVID-19

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