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防控疫情 中國：進口肉類要核酸檢測才能入廠

中央社 / 台北23日電

中國日前才規定，從機場入境須持有5天內的新冠肺炎核酸檢測陰性證明；今天官方再通知，進口肉類食品也應當具有「核酸檢測合格證明」才可以入廠生產。

中國國家衛健委網站今天發布「關於印發肉類加工企業新冠肺炎疫情防控指南的通知」，要求肉類加工企業應當針對生產的關鍵環節和重點崗位，制訂專門的疫情防控工作方案，並詳細規定有關消毒、通風的作業規範。

其中並規定，肉類加工企業應當把好禽畜肉類來源的「追溯關」、「自查關」、「檢測關」、「貯存關」，健全全程追溯機制，嚴禁加工不符合動物檢疫規定或不符合食品安全標準的畜禽肉。進口畜禽肉類食品應當具備「核酸檢測合格證明」才可入廠生產。

媒體報導，因為擔憂2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）會隨著加工肉類傳入境內，自今年6月中旬至7月上旬，中國政府已暫停來自美國、巴西、荷蘭、德國和加拿大等國14家豬肉、禽肉和牛肉加工廠的進口。

新冠肺炎 COVID-19

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