防控疫情 中國：進口肉類要核酸檢測才能入廠

香港第3波疫情爆發以來，源頭不明個案突破300宗，昨再增113人染疫，創單日新高，當中105宗屬本地個案，有63宗源頭不明，遍及各行各業，包括醫院及護老院續有員工爆疫，更有3校老師中招，還有警員和律師確診，食肆群組亦擴散驚人。

2020-07-23 12:23