香港新冠肺炎新增118例確診 再創單日新高

香港今天新增118例新冠肺炎確診病例，創下單日確診個案新高；港府食物及衛生局副局長徐義德下午表示，香港肺炎疫情仍然嚴峻且仍在上升。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上說，今天新增的確診個案中，只有7例為海外輸入，其餘全部是本土感染，部分與先前的傳染群組或地點有關。

徐義德說，7月9日至15日，確診個案為265例，其中209例為本土感染；由16日至今，確診個案卻急增至543例，且大都是本土感染，顯示疫情仍然嚴峻且仍在上升。

他再次呼籲市民不要外出，不要聚集或聚餐，同時重申政府實施的防疫措施，包括餐館顧客不能超過可接待顧客總數的一半，以及每桌不能多於4人。

此外，港府已制止民眾在公開地方聚集時超過4人，同時規定市民在公共場所包括室內必須佩戴口罩。

香港自7月初起爆發第3波新冠肺炎，各區都有確診個案，顯示病毒已在社區散播，其中食店為病毒傳播黑點。