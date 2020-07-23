快訊

太平山輸了！國家森林遊樂區免費入園一次 最熱門是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港又增113確診 戴罩令擴至室內公共場所 不排除禁足令

世界日報 / 香港特派員李春／香港23日電
港新冠確診再創新高。 香港中國通訊社
港新冠確診再創新高。 香港中國通訊社

香港第3波疫情爆發以來，源頭不明個案突破300宗，昨再增113人染疫，創單日新高，當中105宗屬本地個案，有63宗源頭不明，遍及各行各業，包括醫院及護老院續有員工爆疫，更有3校老師中招，還有警員和律師確診，食肆群組亦擴散驚人。

對此，港府將刊憲公布新「戴罩令」，強制民眾戴口罩擴至任何室內公共場所，民間傳說如疫情再惡化，港府將頒「禁足令」，市民不得出門。

香港行政會議通過擴大「戴罩令」至任何室內公眾地方，港府食物及衛生局局長陳肇始表示，近期疫情顯示，社區有持續隱形傳播鏈，大規模爆發風險非常高，不排除日後擴大「戴罩令」的範圍。違例者會定額罰款2000元（港幣，下同，約258美元），亦可處以最高罰款5000元。

新的「戴罩令」23日起生效，暫時為期兩星期至8月5日。

對傳說當局要實施「禁足令」，陳肇始稱會密切留意情況，如疫情進一步轉壞，不排除採取更嚴厲防控措施，並會集中在控制社交距離。

香港民間對「戴罩令」反響不一，有堅決支持的，認為罰得不夠力度；也有自嘲生死有命的，建議香港政府體諒不同情況。

香港疫情出現擴散趨勢，香港入境處、香港海關和香港警務處，都傳出辦公室人員確診消息。香港新城知訊台執行總監程凱欣昨天初步確診，新城電台傍晚六時後全部員工撤出，轉以自動化電腦運作播歌。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，近日不少做病毒檢測的市民交深喉唾液樣本後，仍然「到處走」，當證實確診後，發現有關人士已去過很多地方。

香港醫院管理局總行政經理庾慧玲說，一名早前確診、懷孕約34周的孕婦昨在伊利沙伯醫院分娩，嬰兒未足月，呼吸有困難須插管，院方已安排病毒檢測。

又一護老院職工爆疫

香港新聞組／香港23日電

晴報報導，繼港泰後，再有護老院爆疫。大圍「救世軍隆亨長者之家」有56歲清潔女工確診，同院廚師初步確診。

社區內各行各業亦「淪陷」，3校有老師確診，分別為禮頓山的保良局金銀業貿易場張凝文學校助教、土瓜灣學之園幼稚園和摩星嶺聖嘉勒女書院的老師；大律師李家齊到訪赤柱監獄和荔枝角收押所後確診；警方財富調查組43歲女警長亦初步確診。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

歐盟指香港自治面對挑戰 港府：毫無根據

未獲簽證 港駐台2人員離境

港新冠確診再創新高 戴罩令擴大

歐盟香港年度報告 示警自治嚴峻挑戰升高

相關新聞

圖表看疫情／加州病例躍全美第一 巴西總統3度篩檢仍陽性

根據美國約翰霍普金斯大學的數據，截至台灣時間23日上午9時左右，全球新冠肺炎病例達1507萬例，62萬人死亡。

大連疫情傳警訊 已發現3例確診12例無症狀感染者

繼新疆之後，遼寧省大連市新冠肺炎疫情也出現新變化。大連市人民政府副秘書長羅衛星23日表示，在22日新增1例本土新冠肺炎確...

港又增113確診 戴罩令擴至室內公共場所 不排除禁足令

香港第3波疫情爆發以來，源頭不明個案突破300宗，昨再增113人染疫，創單日新高，當中105宗屬本地個案，有63宗源頭不明，遍及各行各業，包括醫院及護老院續有員工爆疫，更有3校老師中招，還有警員和律師確診，食肆群組亦擴散驚人。

世衛：新冠疫苗研發進展順利 2021年初才能接種

世界衛生組織（WHO）專家萊恩（Mike Ryan）22日在社群媒體的記者會上說，新冠肺炎的疫苗研發有「良好的進展」，但...

美媒：白宮職員辦公大樓 自助餐廳員工染疫

美國國家廣播公司新聞網今天報導，部分白宮職員辦公室所在的艾森豪行政辦公大樓傳出疫情，自助餐廳1名員工篩檢2019冠狀病毒...

疫情不妙 華府及美國航空分別強制戴口罩

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例持續增加，美國華盛頓特區市長今天發布行政命令，強制居民出門須戴口罩；此外...

上海放寬入境隔離規定 改採「7天集中+7天居家」

據上海解放日報報導，上海將按大陸中央有關部門的通知，率先於7月27日零時起，對入境上海人員有條件改採「7天集中+7天居家...

竊取疫苗研發成果 全球駭客角力戰開打

新型冠狀病毒（COVID-19）衝擊全球，過了大半年至今疫情都還在延燒，世界各國專家都直言，唯有疫苗出現才能讓這場疫情落幕，使得疫苗研發成果成為網路間諜針對的目標，由英國、加拿大、美國組成的國際安全服務組織發布訊息指出

菲律賓計畫向台灣、中國大陸 購買新冠肺炎疫苗

根據菲律賓每日詢問者報（Philippine Daily Inquirer）網路版（INQUIRER.NET）報導，菲律...

最新研究：降血脂藥「弗尼利脂寧」可治療新冠肺炎

本月中旬以色列希伯來大學研究團隊於《Cell Press》發表的最新研究顯示，坊間常見的降血脂藥「弗尼利脂寧」（Tric...

7月23日新冠肺炎最新情報 南非日增572起死亡創下單日新高

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情流行，東京7月病例已創單月新高，大阪單日病例首破百；香港疫情攀升，...

巴西總統染疫 最新篩檢新型冠狀病毒仍呈陽性

巴西總統波索納洛7日確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，昨天第3次篩檢，結果仍呈陽性，顯示體內...

熱門新聞

論文風暴傷選情危機處理 李眉蓁落淚道歉：放棄碩士學位

論文風波李眉蓁指是選舉操作 綠營緊咬誠信問題

台灣將開放外籍人士來台就醫引暴動 醫護怒：當我們吃飽太閒？

香港、澳洲中低風險國家除名 恢復入境居家檢疫14天

中山大學對付論文抄襲有法寶 但李眉蓁早一年畢業

李眉蓁論文風暴 中山大學說重話：教授失職移送教評會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。