港又增113確診 戴罩令擴至室內公共場所 不排除禁足令

香港第3波疫情爆發以來，源頭不明個案突破300宗，昨再增113人染疫，創單日新高，當中105宗屬本地個案，有63宗源頭不明，遍及各行各業，包括醫院及護老院續有員工爆疫，更有3校老師中招，還有警員和律師確診，食肆群組亦擴散驚人。

對此，港府將刊憲公布新「戴罩令」，強制民眾戴口罩擴至任何室內公共場所，民間傳說如疫情再惡化，港府將頒「禁足令」，市民不得出門。

香港行政會議通過擴大「戴罩令」至任何室內公眾地方，港府食物及衛生局局長陳肇始表示，近期疫情顯示，社區有持續隱形傳播鏈，大規模爆發風險非常高，不排除日後擴大「戴罩令」的範圍。違例者會定額罰款2000元（港幣，下同，約258美元），亦可處以最高罰款5000元。

新的「戴罩令」23日起生效，暫時為期兩星期至8月5日。

對傳說當局要實施「禁足令」，陳肇始稱會密切留意情況，如疫情進一步轉壞，不排除採取更嚴厲防控措施，並會集中在控制社交距離。

香港民間對「戴罩令」反響不一，有堅決支持的，認為罰得不夠力度；也有自嘲生死有命的，建議香港政府體諒不同情況。

香港疫情出現擴散趨勢，香港入境處、香港海關和香港警務處，都傳出辦公室人員確診消息。香港新城知訊台執行總監程凱欣昨天初步確診，新城電台傍晚六時後全部員工撤出，轉以自動化電腦運作播歌。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，近日不少做病毒檢測的市民交深喉唾液樣本後，仍然「到處走」，當證實確診後，發現有關人士已去過很多地方。

香港醫院管理局總行政經理庾慧玲說，一名早前確診、懷孕約34周的孕婦昨在伊利沙伯醫院分娩，嬰兒未足月，呼吸有困難須插管，院方已安排病毒檢測。

又一護老院職工爆疫

香港新聞組／香港23日電

晴報報導，繼港泰後，再有護老院爆疫。大圍「救世軍隆亨長者之家」有56歲清潔女工確診，同院廚師初步確診。

社區內各行各業亦「淪陷」，3校有老師確診，分別為禮頓山的保良局金銀業貿易場張凝文學校助教、土瓜灣學之園幼稚園和摩星嶺聖嘉勒女書院的老師；大律師李家齊到訪赤柱監獄和荔枝角收押所後確診；警方財富調查組43歲女警長亦初步確診。