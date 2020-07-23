憂疫情 香港社會團體建議尋求北京協助

香港本月初起爆發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，民眾憂慮情況是否失控以及政府的防控能力，一些社會團體呼籲港府尋求北京協助防疫的聲音也愈來愈大。

建制派的工會聯合會會長吳秋北昨天建議，政府應尋求北京中央協助進行「全民檢測」，以「及早發現，及早隔離，及早治療，及早切斷傳播鏈」為策略，主動找出社區隱形病源和無症狀感染者。

他建議港府與中國大陸方面合作，大幅增加檢測額度，為高危地區及高危行業等人群提供強制性定期檢測。

民主建港協進聯盟衛生事務發言人陳恒鑌也認為，港府必須尋求北京中央協助抑制疫情。他說，現時香港每天處理不足一萬個病毒檢測量，難以獨力完成全民檢測。

本月初，香港爆發新一波2019冠狀病毒疾病疫情，每天都出現數十例甚至逾百例新增確診；截至昨天，確診個案累計飆升至2132例。

衛生官員表示，香港目前平均每天處理約9000個病毒檢測，遠高於過去的2000至5000個，但檢測能力已到極限。

相關官員並說，香港現時沒有條件進行全民檢測，但檢測需求卻不斷上升。

對於香港出現新一波疫情，北京方面也表達關注。大公報今天報導，中共廣東省委書記李希日前到深圳市調研，查看了深圳灣口岸檢驗檢疫情況，並了解口岸通關管理和深港兩地聯防聯控工作情況。

據大公報報導，李希說，廣東要按照北京中央部署不斷完善粵港澳聯防聯控機制，全力支持港澳疫情防控工作。

大公報同時引述中國國家衛健委專家組成員、北京大學第一醫院呼吸內科主任王廣發說，香港須積極做好疫情溯源，這對切斷傳染鏈至關重要。

他建議香港採取北京的氣膜式核酸檢測專業實驗室（「火眼」實驗室），高峰時日均檢測能力達10萬人份，一次投入可以長期使用。

有評論指出，香港針對疫情採取的策略是「應症就診」，不像北京，在出現病例後迅速擴大檢測，展開排查；香港的防控理念是將病情控制在「低水平」而非「清零 」。