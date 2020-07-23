上海防疫措施放寬 入境7天後可轉為居家隔離

中央社 / 台北23日電

上海官方今天宣布，入境上海者若符合相關條件，在集中隔離7天後可轉為居家隔離7天。目的地為江蘇、浙江和安徽三省的旅客也適用本措施，但前往其他省市者仍須集中隔離14天。

上海市政府新聞辦公室的官方微信帳號「上海發布」今天公布相關措施，指中國民航局、外交部、衛生健康委、海關總署、國家移民局聯合下發「關於落實國際航班調整工作的通知」。通知指出，有條件的地區可在旅客自願的基礎上實行「7天集中+7天居家」的隔離措施。

通告指出，上海市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防控工作領導小組辦公室決定，從7月27日零時起，將對入境上海人員實施有條件的「7天集中+7天居家」隔離措施。

措施規定，對目的地為上海、在上海有固定居住場所，且符合居家隔離健康觀察條件（即被隔離對象一戶一人或一戶一家，或共同居住人承諾一起居家隔離）的入境人員，若當事人申請居家隔離，在集中隔離健康觀察的第5天採樣進行核酸檢測。

檢測結果若為陰性，將在第8天由各區安排專人專車從集中隔離點閉環轉運至居住場所，實施7天居家隔離健康觀察。

而在結束居家隔離前，當事人和共同居家隔離人員都須再次採樣進行核酸檢測。均為陰性者，居家隔離滿7天後解除隔離措施。

這項新措施也適用於目的地為江蘇、浙江和安徽三省的入境旅客。措施指出，在集中隔離健康觀察的第5天進行採樣和核酸檢測，檢測結果為陰性的，集中隔離滿7天後，由三省安排專人專車從指定隔離點閉環轉運至目的地，繼續實施健康觀察。

不過目的地為上述4個省市外的入境旅客，仍要在上海實施為期14天的集中隔離健康觀察。

通知也稱，上海將繼續採取人性化管理措施，對老人、未成年人、孕產婦、行動不便的、有老人或小孩需要看護的、患有基礎性疾病等原因不適宜集中隔離的人員，統一在各區留驗點進行核酸檢測，檢測結果為陰性且具備居家隔離條件並經嚴格核定審批後，可申請居家隔離健康觀察。

新冠肺炎 COVID-19

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