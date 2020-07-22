印度報紙頭版貼免費口罩 總編輯：別找藉口逃避抗疫

戴口罩和保持社交距離是對抗新冠肺炎的不二法門，但仍有許多人堅拒戴罩。印度一份叫「Roshni」的報章，最近在頭版附送一個口罩，鼓勵讀者戴上，版面上還寫上「通過這方式，不僅你自己，你周圍的人都免受冠狀病毒侵害」，被網民大讚有創意。部分印度人認為「病毒恐慌是場騙局」，該報總編輯受訪時稱，當地人仍在找藉口不戴口罩，希望可以用創意鼓勵大家別逃避抗疫。

查謨（Jammu ）和克什米爾地區（Kashmir）夏季首府斯利那加（Srinagar）的烏爾都語報紙「Roshni」，日前為讀者提供免費口罩，就貼在頭版上，在旁寫道文字「使用口罩很重要」，又寫上「通過這方式，不僅你自己，你周圍的人都免受冠狀病毒侵害」，並用箭頭指向口罩，簡單的文字卻帶出深刻的訊息，被當地其他媒體及網友大讚。

該報總編輯Zahoor Shora受訪指，他們相信目前向公眾發放戴口罩的信息很重要，為此報章特意僱用了很多員工來包裝口罩，及確保在每份報章頭版貼上口罩，為確保順利，他們還比平日的出版時間提前3小時完成印刷。

創作理念背後，是編輯室相信全球疫情肆虐下，人們應該如世衛所說般戴上口罩，口罩是防止病毒擴散的唯一途徑，又指克什米爾區有很多人找藉口不戴口罩，所以想動動腦筋鼓勵大家別逃避。該報一名長期讀者受訪時表示，許多印度人至今還相信「病毒恐慌是一場騙局」。

網友形容一份報紙在當地的價錢才2盧比（約新台幣0.79元），若賣報章仍要附上口罩，基本上沒甚麼好賺，證明他們真的僅僅希望鼓勵讀者重視防疫措施，必須感謝他們的善舉，「很棒的想法」。有印度網更在Twitter上翻譯，解釋「Roshni」在烏爾都語中，有「光明」的意思。

當地媒體在禁足令及互聯網限制下，目前只能勉強運作，但隨住確診個案上升，政府已禁止醫院和向媒體分享關於新冠肺炎的數據，無疑加大報道疫情的困難，民眾亦無法掌握事態發展。

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文章授權轉載自《香港01》