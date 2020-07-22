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香港美心員工染疫 食藥署：2千餘盒月餅退運銷毀

中央社 / 台北22日電

香港美心月餅工廠有員工確診新冠肺炎，美心集團宣布月餅產品全面銷毀。食藥署證實今天共接獲3批美心月餅報驗申請，所幸尚未核准進口，2244盒將全面退運銷毀，不會進入台灣。

新冠肺炎（新型冠狀病病毒，COVID-19）延燒全球，香港疫情捲土重來，且多數和本土病例有關，疫情有升溫趨勢，近期更傳出香港食品大廠美心集團旗下月餅廠員工染疫，美心集團立即宣布全廠停產消毒，相關月餅產品及原料以銷毀處理。

衛生福利部食品藥物管理署食品組副組長鄭維智今天下午接受中央社記者電訪時表示，今年1月截至昨天為止，食藥署都未接獲美心月餅報驗申請，直到今天才首次接到報驗申請。

鄭維智說，今天共接獲3批美心月餅報驗申請，總重量高達1345公斤、共2244盒，由於食藥署還未核准進口，產品仍在海關倉庫，並未進入市場，將要求業者退運銷毀。

每到中秋節，美心月餅總在網路上掀起代購熱潮，外界也擔心違規月餅產品隨包裹寄到台灣，被民眾吃下肚。

鄭維智指出，根據「食品安全衛生管理法」規定，在台販售的進口食品都須經查驗登記，違者將依法開罰新台幣3萬至300萬元，呼籲民眾勿以身試法。

新冠肺炎 COVID-19

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